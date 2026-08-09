رئيس مدينة كفر صقر بالشرقية منفعلا: «مش هجري ورا واحدة بتبيع جرجير وأسيب المعارض المخالفة»

شهدت مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية جولة رقابية موسعة قادها الدكتور أحمد المقدم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، لمتابعة حالة الانضباط بالأسواق والشوارع، ورصد المخالفات والتعامل معها.

وخلال الجولة، التي شملت شوارع التحرير والجلاء والكورنيش وعددا من المناطق والشوارع بالمدينة، أكد رئيس مركز ومدينة كفر صقر ضرورة توجيه الحملات الرقابية إلى المخالفات التي تمثل خطرا على المواطنين أو تعيق حركة المرور وتشكل تعديا على الطريق العام.

وشهدت الجولة انفعل رئيس المدينة قائلا: «مش هجري ورا واحدة بتبيع جرجير وأسيب المعارض المخالفة»، في إشارة إلى ضرورة ترتيب أولويات الحملات وعدم الاكتفاء بضبط المخالفات البسيطة، مع التركيز على المخالفات التي تستوجب تدخلا فوريا وإجراءات قانونية حاسمة.

وشارك في الحملة نواب رئيس المركز، ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات المحلية والعاملين بها، إلى جانب ممثلي الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، في إطار التنسيق بين مختلف الأجهزة لتحقيق الانضباط بالشارع.

وتضمنت الحملة المرور على المحال التجارية لمراجعة التراخيص والاشتراطات القانونية، ومتابعة أعمال النظافة والشؤون البيئية، ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، إلى جانب متابعة المواقف ومركبات التوك توك ورصد المخالفات المرورية.

كما شملت الجولة المرور على المطاعم ومحال الحلويات والكافيهات ومحال الجزارة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتصدي لعمليات الذبح خارج المجازر، فضلا عن المرور على العيادات الخاصة والمخابز السياحية ومحال الأجهزة الكهربائية، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة للمخالفات التي تم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور أحمد المقدم استمرار الحملات الرقابية والميدانية بصورة مكثفة، والتعامل الفوري مع المخالفات، مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والحفاظ على انضباط الشارع وسلامة المواطنين ونظافة المدينة وحماية حقوقهم.