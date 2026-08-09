تامر عاشور: عمرو دياب “حالة” بنتعلم ونستفيد منها في الوطن العربي

أشاد الفنان تامر عاشور بالنجم عمرو دياب، مؤكدًا أن تأثيره الفني تجاوز حدود نجاحه كمطرب، ليصبح نموذجًا ملهمًا يستفيد منه العاملون في الوسط الغنائي داخل مصر والوطن العربي.



وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان قرطاج، حيث تحدث تامر عاشور عن المكانة الفنية التي يتمتع بها عمرو دياب، قائلًا: «عمرو دياب مش مجرد فنان ولا هضبة، ده حالة كلنا بنتعلم ونستفيد منها، مش في مصر بس، في الوطن العربي».



وأكد عاشور أن تجربة عمرو دياب الفنية تمثل نموذجًا مستمرًا للتعلم والاستفادة، مشيرًا إلى أن مسيرته الطويلة ونجاحه المستمر جعلا تأثيره يتجاوز حدود مصر، ليصل إلى مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتطرق تامر عاشور إلى الجدل المثار حول لقب «صوت مصر»، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يتسبب في إزعاج البعض، مشددًا على أن جميع الفنانين المصريين يمثلون بلدهم من خلال أعمالهم الفنية.



وقال عاشور: «شيرين عبد الوهاب طلعت قالت كلنا أصوات مصر، وكلنا فنانين مصريين، وبنقدم الفن اللي بيرتقي ببلدنا وبنخرج بيه للوطن العربي».



وأشار الفنان إلى أهمية النظر إلى الفن المصري باعتباره منظومة متكاملة، يشارك في نجاحها العديد من الفنانين، ويسهمون من خلال أعمالهم في تعزيز حضور مصر الفني على الساحة العربية.