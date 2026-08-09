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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفلوس تحكم.. نجوم تمردوا على الأهلي والزمالك فى ميركاتو الصيف

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

شهدت الآونة الأخيرة تمرد عديد النجوم في النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك ورفع شعار المال أولا فى ميركاتو الصيف.

الأحداث الأكثر سخونة شهدتها أرجاء جدران نادى الزمالك الذى شهد تمرد الثلاثي البرازيلي خوان بيزيرا والأنجولى شيكوبانزا وعبدالله السعيد.

فيما يواجه النادي الأهلي إخفاقا فى إقناع الطيور المهاجرة الثنائي أحمد عبدالقادر المحترف فى الدوري العراقي وأكرم توفيق الذي يخوض تجربة إحترافية فى الدوري القطري فى العودة مجددا إلى القلعة الحمراء.

فيما رفض المغربي أشرف داري الخروج من الباب الواسع بالنادي الأهلي متمسكا بحصوله على مستحقاته كاملة للرحيل عن القلعة الحمراء.

أكرم توفيق 

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من ضم أكرم توفيق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : أكرم توفيق كان قريب من النادي الأهلي لكن موضوع الفلوس عطل الصفقة والأهلي قدم عرضه المالي الأخيرة

وواصل : الاهلي أبلغ أكرم توفيق بعدم وجود مفاوضات جديدة في الوقت الحالي بعد العرض الأخير والامور ابتعدت رغم وجود حماس من سيد عبدالحفيظ لضم اللاعب.

في وقت سابق حسمت قناة الكأس القطرية، الجدل المثار بشأن مستقبل أكرم توفيق، مؤكدًا استمرار اللاعب ضمن صفوف نادي الشمال القطري، نافيًا صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول عودته إلى النادي الأهلي.

وقالت مصادر داخل قناة الكأس القطرية، إن أكرم توفيق مستمر مع نادي الشمال القطري، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن عودته إلى الأهلي، ليغلق باب التكهنات حول مستقبل لاعب وسط الفريق.

أحمد عبدالقادر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من ضم أحمد عبدالقادر لاعب الكرمة العراقي بعد تداول أنباء عن عودته للأحمر في الصيف الجاري.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية، أن هناك روايتان في قصة عودة أحمد عبدالقادر من جديد للنادي الأهلي ،الأولى أنه طلب بمالغ مالية كبيرة والثانية أنه رفض العودة بسبب عدم وجود فرصة كبيرة للتواجد في التشكيل .

وأردف شوبير: أحمد عبدالقادر انهى كل الأمور مع نادي بيراميدز ، والأهلي ليس حزين من انتقال اللاعب للسماوي لانه أختار مستقبله.

أشرف داري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المدافع المغربي أشرف داري لازال يضغط بقوة على النادي الأهلي، من أجل الحصول على أكبر مكاسب مالية، ولازال يرفض جميع الحلول الودية بشأن انهاء تعاقده مع النادي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: داري لازال رافضًا التسوية، أو الخروج بيع أو إعارة، والنادي الأهلي سيواجه أسلوب اللاعب بشكل معين.

وأضاف: الأهلي لن يقوم بقيد داري، والمكان الفارغ سيكون للاعب وسط أجنبي.

خوان بيزيرا

تصاعدت وتيرة أزمة البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك بعدما تمسك بالرحيل عن الفارس الأبيض.

وأغلق بيزيرا هاتفه المحمول ويرفض الرد على مسؤولي نادي الزمالك من أجل الضغط عليهم للرحيل عن الفريق.

أوضحت أن البرازيلي خوان بيزيرا موقف الزمالك خلال تلك الأزمة قانوني ويتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم الجديد فى ظل حظر القيد المفروض بقرار صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأكدت المصدر أن بيزيرا يمتلك عقدا مع الزمالك يمتد لمدة 3 مواسم ولا يحق له الرحيل دون موافقة النادي.

وأضافت المصدر  أن عقد اللاعب مع الزمالك لا يتضمن أي شرط جزائي كما أن الشؤون القانونية بالنادي راجعت العقد المبرم مع اللاعب بشكل فعلي.

وتابعت المصدر أن بيزيرا لا يحق له فسخ تعاقده من طرف واحد للحصول على مستحقاته المالية.

ولفتت إلى أن الزمالك قد يتخذ عقوبات قوية ضد اللاعب بسبب غيابه عن المران دون إذن.

شيكوبانزا

قالت المصادر ذاته أن شيكو بانزا خالف مواعيد كثيرة أخطر بها إدارة نادي الزمالك وحدد يوم 15 أغسطس الحالي موعدا أخيرا.

لفتت المصادر أن إدارة نادي الزمالك قررت مضاعفة العقوبة عقب إرسال تحذير أخير بالعودة فى أقرب فرصة والانضمام إلى معسكر العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد.

عبداله السعيد

أكدت المصادر أن عبدالله السعيد خالف عديد المواعيد للعودة إلى تدريبات الفارس الأبيض بداعي أنه عائد من عطلة صيفية.

لفتت إلى أن عبدالله السعيد لم يحصل على 8 مليون جنيه من مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك واشترط للعودة إلى التدريبات الخصول عليها.

شددت على أن عبدالله السعيد سيكون موجودا فى تدريبات نادى الزمالك فى أقرب فرصة حال التوصل إلى حلول توافقية وجدولة لصرف مستحقاته المالية.

إخطار غياب

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك ، إخطارات جديدة إلى اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق الأول .

وتفيد الإخطارات بإبلاغ اللاعبين بانقطاعهم عن التدريبات، لإثبات صحة موقف النادي من الناحية القانونية.

وسيتم تطبيق خصم تلقائي لجزء من مستحقات أي لاعب عن كل يوم يغيب فيه عن معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، وذلك وفقًا للائحة.

الأهلي الزمالك بيزيرا عبدالله السعيد محمد شريف أكريم توفيق أحمد عبدالقادر

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