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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قافل تليفونه.. إخطار غياب ورحيل شبابه وتمرد نجومه الكبار| جديد في الزمالك

الزمالك
الزمالك
يسري غازي

شهدت جدران نادي الزمالك عديد الأحداث البارزة فى ظل تمرد النجوم الكبار ورغبة البعض فى الرحيل إضافة إلى التفريط فى شباب القلعة البيضاء.

عودة للتدريبات

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم السبت على هامش المعسكر التدريبي الحالي في العاصمة الإدارية.

كان معتمد جمال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح اللاعبين إجازه أمس الجمعة.

عنصر جديد 

يشهد مران الزمالك اليوم السبت فى العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد انضمام ريبيرو كوستا مدرب الأحمال عقب التعاقد معه ضمن جهاز معتمد جمال المدير الفني.

تمسك بالرحيل

تصاعدت وتيرة أزمة البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك بعدما تمسك بالرحيل عن الفارس الأبيض.

وأغلق بيزيرا هاتفه المحمول ويرفض الرد على مسؤولي نادي الزمالك من أجل الضغط عليهم للرحيل عن الفريق.

موقف قانوني 

كلفت إدارة نادي الزمالك الشئون القانونية بدراسة الموقف القانونى في حاله عدم عوده البرازيلي بيزيرا للفريق.

كما كلفت إدارة نادي الزمالك المستشار نصر عزام بتولي ملف بيزيرا من النواحي القانونية.

إخطار بـ الحضور

أرسلت إدارة نادي الزمالك إخطارا إلى البرازيلي خوان بيزيرا تضمن ضرورة الحضور إلى القاهرة والإنتظام فى التدريبات بمعسكر الفريق فى العاصمة الإدارية.

وشددت إدارة الزمالك على أنه سيتم تطبيق اللائحة الداخلية والعقوبات الخاصة بالتخلف عن معسكر الفارس الأبيض فى ظل اقتراب انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تمرد الكبار

 قامت إدارة نادي الزمالك بإخطار عبد الله السعيد نجم القلعة البيضاء بضرورة الإنضمام لمعسكر الفريق اليوم السبت بعد العودة من الإجازة.

وانتابت عبدالله السعيد نجم الزمالك حالة من الغضب بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وتوعدت إدارة نادي الزمالك بتطبيق اللوائح والقوانين حال استمرار عبدالله السعيد فى الغياب عن معسكر الفارس الأبيض بالعاصمة الإدارية.

الزمالك يفرط فى شبابه

تعاقد أنس وائل لاعب الزمالك الشاب مع نادي الاتحاد السكندري اليوم السبت بعدما أعلنت إدارة الزمالك التفريط فى 4 نجوم شباب.

ويقترب ثنائي شباب الزمالك أيمن أمير عبدالعزيز وأحمد مجدي من الإنضمام إلي صفوف نادي البنك الأهلي وفريق وي.

إخطار غياب

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك ، إخطارات جديدة إلى اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق الأول .

وتفيد الإخطارات بإبلاغ اللاعبين بانقطاعهم عن التدريبات، لإثبات صحة موقف النادي من الناحية القانونية.

وسيتم تطبيق خصم تلقائي لجزء من مستحقات أي لاعب عن كل يوم يغيب فيه عن معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، وذلك وفقًا للائحة.

الزمالك معتمد جمال خوان بيزيرا عبدالله السعيد شيكوبانزا

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