وفاة والد ليونيل ميسي بعد صراع طويل مع المرض

توفي خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم السبت، في إحدى العيادات بمدينة روزاريو الأرجنتينية، بعد معاناة طويلة مع المرض، وفقًا لما أوردته «سكاي نيوز».

ويعد خورخي ميسي من أبرز الشخصيات في مسيرة نجله، إذ تولى إدارة أعماله لسنوات طويلة، وكان أحد أهم الداعمين لمسيرته منذ بداياته في كرة القدم وحتى وصوله إلى قمة المجد العالمي.

ويأتي رحيل والد قائد منتخب الأرجنتين في وقت يواصل فيه ميسي مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، والتي شهدت تتويجه بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، في البطولة التي شكلت محطة فارقة في مسيرته وأكملت سجله التاريخي مع منتخب بلاده.

كما توج ميسي بلقب كوبا أمريكا، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات مع برشلونة، إلى جانب عشرة ألقاب في الدوري الإسباني، فضلًا عن العديد من بطولات الكأس والسوبر المحلية والقارية.

وعلى المستوى الفردي، يتصدر ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية، كما حصد الحذاء الذهبي الأوروبي عدة مرات، وحقق أرقامًا قياسية في تسجيل الأهداف وصناعتها خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب.

ويُنتظر أن يحظى خبر وفاة خورخي ميسي باهتمام واسع من جماهير كرة القدم حول العالم، في ظل مكانته الكبيرة في حياة ومسيرة أسطورة الكرة الأرجنتينية.