قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستجدات تجديد عقود هاني والدبيس وإمام عاشور في الأهلي| خاص

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل تحركات إدارة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وحسم الملفات التعاقدية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، وكريم الدبيس، الظهير الأيسر، وافقا على العرض المقدم من إدارة النادي الأهلي لتمديد عقديهما، بعد الوصول إلى اتفاق بشأن البنود الأساسية في العقود الجديدة.

وأوضح المصدر أن موافقة محمد هاني وكريم الدبيس على عرض الأهلي تمثل خطوة مهمة نحو حسم ملف تجديد الثنائي بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع العقود والإعلان عن التفاصيل وفقًا لرؤية إدارة النادي.

مفاوضات مستمرة مع إمام عاشور

وأضاف المصدر أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بشأن عقده الجديد، في ظل رغبة إدارة الأهلي في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد، إلا أن هناك بعض التفاصيل التي لم يتم حسمها بصورة نهائية، وعلى رأسها المقابل المالي وبعض البنود الخاصة بالعقد الجديد، مؤكدًا أن المفاوضات مستمرة للوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي حريصة على إنهاء ملف تجديد إمام عاشور، خاصة في ظل أهمية اللاعب داخل صفوف الفريق واعتماد الجهاز الفني عليه خلال الفترة الماضية.

الأهلي يفاوض مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

وتابع المصدر أن المفاوضات مستمرة أيضًا مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، من أجل تمديد عقده، حيث تسعى إدارة الأهلي إلى الاتفاق على التفاصيل المالية وبعض البنود الأخرى قبل الإعلان عن التجديد بشكل رسمي.

وأكد أن النادي يتمسك باستمرار مصطفى شوبير ضمن صفوف الفريق، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها الحارس ودوره مع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المفاوضات الحالية تأتي في إطار رغبة الأهلي في الحفاظ على عناصره الأساسية.

كما كشف المصدر عن استمرار المفاوضات مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بشأن عقده الجديد، موضحًا أن هناك بعض النقاط المتعلقة بالقيمة المالية وبعض بنود العقد لا تزال محل نقاش بين الطرفين.

وأوضح أن إدارة الأهلي تواصل العمل على إنهاء الاتفاق مع ياسر إبراهيم، خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر المهمة في الخط الدفاعي للفريق، وأن الهدف هو الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

محمد عبدالله ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للتجديد

وأشار المصدر إلى أن محمد عبدالله، لاعب الفريق، دخل أيضًا ضمن اللاعبين الذين تتفاوض معهم إدارة الأهلي بشأن تمديد العقود، موضحًا أن المفاوضات معه مستمرة ولم يتم الانتهاء بشكل نهائي من التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وأكد أن المفاوضات مع محمد عبدالله تتضمن مناقشة القيمة المالية للعقد إلى جانب عدد من البنود الأخرى، وأن إدارة النادي تسعى للوصول إلى اتفاق مناسب للطرفين خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور الأهلي فريق الأهلي كريم الدبيس محمد عبد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد

رئيس حزب الغد: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين

المستشار حسين أبو العطا

حزب المصريين: تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم ناقوس خطر

الدعم النقدي

متى يتم إيقاف الدعم النقدي؟.. قانون الضمان الاجتماعي يجيب

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد