مستجدات تجديد عقود هاني والدبيس وإمام عاشور في الأهلي| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل تحركات إدارة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وحسم الملفات التعاقدية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، وكريم الدبيس، الظهير الأيسر، وافقا على العرض المقدم من إدارة النادي الأهلي لتمديد عقديهما، بعد الوصول إلى اتفاق بشأن البنود الأساسية في العقود الجديدة.

وأوضح المصدر أن موافقة محمد هاني وكريم الدبيس على عرض الأهلي تمثل خطوة مهمة نحو حسم ملف تجديد الثنائي بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع العقود والإعلان عن التفاصيل وفقًا لرؤية إدارة النادي.

مفاوضات مستمرة مع إمام عاشور

وأضاف المصدر أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بشأن عقده الجديد، في ظل رغبة إدارة الأهلي في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد، إلا أن هناك بعض التفاصيل التي لم يتم حسمها بصورة نهائية، وعلى رأسها المقابل المالي وبعض البنود الخاصة بالعقد الجديد، مؤكدًا أن المفاوضات مستمرة للوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي حريصة على إنهاء ملف تجديد إمام عاشور، خاصة في ظل أهمية اللاعب داخل صفوف الفريق واعتماد الجهاز الفني عليه خلال الفترة الماضية.

الأهلي يفاوض مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

وتابع المصدر أن المفاوضات مستمرة أيضًا مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، من أجل تمديد عقده، حيث تسعى إدارة الأهلي إلى الاتفاق على التفاصيل المالية وبعض البنود الأخرى قبل الإعلان عن التجديد بشكل رسمي.

وأكد أن النادي يتمسك باستمرار مصطفى شوبير ضمن صفوف الفريق، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها الحارس ودوره مع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المفاوضات الحالية تأتي في إطار رغبة الأهلي في الحفاظ على عناصره الأساسية.

كما كشف المصدر عن استمرار المفاوضات مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بشأن عقده الجديد، موضحًا أن هناك بعض النقاط المتعلقة بالقيمة المالية وبعض بنود العقد لا تزال محل نقاش بين الطرفين.

وأوضح أن إدارة الأهلي تواصل العمل على إنهاء الاتفاق مع ياسر إبراهيم، خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر المهمة في الخط الدفاعي للفريق، وأن الهدف هو الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

محمد عبدالله ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للتجديد

وأشار المصدر إلى أن محمد عبدالله، لاعب الفريق، دخل أيضًا ضمن اللاعبين الذين تتفاوض معهم إدارة الأهلي بشأن تمديد العقود، موضحًا أن المفاوضات معه مستمرة ولم يتم الانتهاء بشكل نهائي من التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وأكد أن المفاوضات مع محمد عبدالله تتضمن مناقشة القيمة المالية للعقد إلى جانب عدد من البنود الأخرى، وأن إدارة النادي تسعى للوصول إلى اتفاق مناسب للطرفين خلال الفترة المقبلة.