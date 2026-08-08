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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحذير للمصطافين.. رفع الراية الحمراء بالعجمي بسبب ارتفاع الأمواج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الراية الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية، والتي تضم شواطئ العجمي، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحالة البحر وحرصا على سلامة المصطافين.

تحذيرات للمصطافين

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الراية الحمراء تعني المنع التام من نزول مياه البحر، نظرا لعدم استقرار حالة البحر ووجود تيارات بحرية قد تعرض حياة المواطنين للخطر، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ ومفتشي الشواطئ.


وأهابت الإدارة المركزية بالسياحة والمصايف بجميع رواد الشواطئ الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم النزول إلى مياه البحر أو مخالفة توجيهات فرق الإنقاذ، مع ضرورة عدم ترك الأطفال دون متابعة مستمرة أثناء وجودهم على الشاطئ.

وشددت الإدارة على أهمية متابعة لون الراية المرفوعة على الشاطئ قبل التفكير في النزول إلى المياه، مؤكدة أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتها، ومناشدة الجميع التعاون والالتزام بالتعليمات لحين تحسن حالة البحر.

الاسكندرية شواطئ مصطافين العجمي السياحة والمصايف

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