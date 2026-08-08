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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استهداف ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدًا أن استهداف السفن التجارية وتهديد سلامة الملاحة الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وينعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة وإمدادات الطاقة عالميًا.

وأعرب "اليماحي" عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وحماية مقدراتها ومنشآتها، مؤكدًا أن أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مضيق هرمز ممر حيوي للتجارة الدولية والطاقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية والتصدي لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن الممرات الدولية وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.

https://youtu.be/b1u2aBLOtBE

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي ناقلة إماراتية استهداف ناقلة إماراتية مضيق هرمز محمد بن أحمد اليماحي اليماحي أدنوك الإمارات الملاحة الدولية

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