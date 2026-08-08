هيئة بريطانية: سفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول شرق سلطنة عمان

أكدت هيئة بحرية بريطانية، ورود بلاغ عن واقعة على بعد 18 ميلا بحريا شرقي خصب في سلطنة عمان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت هيئة بحرية بريطانية:" سفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول مما تسبب في حريق جرى إخماده".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة وتحديد مسار جديد في مضيق هرمز "تقترب من التوصل إلى اتفاق".

وأوضح أن فتح المضيق مرهون بشروط أخرى.

واتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الباكستانية، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن إدارة إيران للمضيق.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين مقدمي، إن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون مشروطة بقبول الولايات المتحدة شروط طهران بشكل كامل.