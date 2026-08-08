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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب محمد صلاح.. طرابزون سبور يحطم الرقم القياسي للتذاكر الموسمية بـ18 ألف تذكرة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

واصل نادي طرابزون سبور حصد مكاسب التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعدما أعلن تسجيل رقم قياسي جديد في مبيعات التذاكر الموسمية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكشف النادي التركي أن مبيعات التذاكر الموسمية لموسم 2026-2027 وصلت إلى 18 ألف تذكرة، ليصبح هذا العدد الأعلى في تاريخ طرابزون سبور، في ظل الإقبال الكبير من الجماهير على حضور مباريات الفريق.

واحتفى النادي بالرقم القياسي، مؤكدًا أن الإنجاز لا يعكس حجم المبيعات فقط، وإنما يعبر عن حالة الحماس والانتماء التي تعيشها مدينة طرابزون وجماهير الفريق، مشيرًا إلى أن الوصول لهذا الرقم جاء نتيجة التخطيط والعمل الجماعي والدعم الجماهيري.

ولم يكتفِ طرابزون سبور بما تحقق، إذ أعلن النادي عن رفع سقف طموحاته واستهداف الوصول إلى 25 ألف تذكرة موسمية خلال الفترة المقبلة، مستغلًا حالة الحماس الكبيرة التي تحيط بالفريق مع بداية الموسم.

يأتي هذا الإقبال بعد انضمام محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في واحدة من أبرز الصفقات التي شهدتها الكرة التركية، ليصبح النجم المصري محور اهتمام جماهيري وإعلامي واسع منذ وصوله إلى النادي.

ويترقب جمهور طرابزون الظهور الأول لصلاح بقميص الفريق، عندما يستضيف قاسم باشا يوم 15 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

وتشير الأرقام الأولى إلى أن تأثير صفقة صلاح لم يتوقف عند الجانب الفني، بل امتد سريعًا إلى الجانب الجماهيري والتسويقي، بعدما ساهم وصوله في خلق حالة استثنائية من الحماس حول النادي، انعكست بوضوح على مبيعات التذاكر الموسمية.

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