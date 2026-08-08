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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. بيتسو موسيماني مدربا لمنتخب جنوب إفريقيا

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
يسري غازي

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم تعيين بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لمنتخب جنوب إفريقيا.

وانتهى عقد المدرب البلجيكي هوجو بروس مدرب البافانا بافانا عقب الخروج من بطولة كأسي العالم 2026.

وكان المدرب البلجيكي، الذي قاد المنتخب إلى المشاركة في نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 بعد غياب دام 16 عاماً، قد أثار الجدل مؤخراً في بلاده بعدما صرح بأنه لن يعود لقيادة الأولاد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير جنوب إفريقية أن موسيماني هو الإسم الأبرز لخلافة بروس في حال رحيله.

وسبق أن تولى بيتسو موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا بين عامي 2010 و2012.

ومنذ ذلك الحين حقق نجاحات كبيرة على مستوى القارة مع الأندية، ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ البلاد.

منتخب جنوب إفريقيا هوجو بروس بيتسو موسيماني البافانا بافانا كأس العالم مونديال 2026

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