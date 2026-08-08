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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع 150 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تتصدر أسعار الذهب اليوم في مصر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التحركات التي يشهدها الذهب محليا وعالميا، وسط ترقب لحركة الأسعار واتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

ويتابع المتعاملون أسعار الذهب بشكل مستمر، سواء للراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، أو المستثمرين الذين ينظرون إلى الذهب باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وتغيرات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6,995 جنيها للبيع، مقابل 6,935 جنيها للشراء، ويعد هذا العيار من أعلى أعيرة الذهب من حيث درجة النقاء، ويحظى باهتمام خاص من الراغبين في الاستثمار في السبائك الذهبية.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6,120 جنيها للبيع، مقابل 6,070 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في السوق، سواء في المشغولات الذهبية أو لدى المواطنين الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار.

أما سعر الذهب عيار 18 فسجل نحو 5,245 جنيها للبيع، مقابل 5,205 جنيهات للشراء، ويتميز هذا العيار بانتشاره في العديد من تصميمات المشغولات الذهبية، خاصة مع تنوع أشكالها وتصاميمها.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4,080 جنيها للبيع، مقابل 4,045 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48,960 جنيها للبيع، مقابل 48,560 جنيها للشراء.

وفيما يتعلق بأسعار الأوقية، فقد سجلت الأونصة الذهبية بالجنيه المصري نحو 217,545 جنيها للبيع، مقابل 215,770 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميا نحو 4,342.26 دولار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب أمس في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6825 جنيها للبيع و6765 جنيها للشراء.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق، 5970 جنيها للبيع و5920 جنيها للشراء.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5115 جنيها للبيع و5075 جنيها للشراء.
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3980 جنيها للبيع و3945 جنيها للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب 47760 جنيها للبيع و47360 جنيها للشراء.
سجلت أوقية الذهب بالعملة المحلية 212215 جنيها للبيع و210435 جنيها للشراء.
فيما سجلت الأوقية في الأسواق العالمية 4276.06 دولارات.

  أسعار الذهب الآن في مصر

وتتغير أسعار الذهب الآن بصورة مستمرة وفقا لحركة السوق المحلية والتغيرات التي يشهدها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار والعوامل المرتبطة بالعرض والطلب داخل السوق المصرية.

وينصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة الأسعار وقت تنفيذ عملية الشراء، خاصة أن أسعار المعدن النفيس قد تشهد تغيرات خلال اليوم الواحد بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية.

  ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها العرض والطلب، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية، وهي عوامل تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات أسعار المعدن النفيس.

كما يمثل الدولار الأمريكي أحد أهم المؤثرات في حركة الذهب عالميا، إذ ترتبط قوة العملة الأمريكية عادة بتحركات أسعار المعدن النفيس، إلى جانب تأثير معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى.

وتؤثر كذلك أسعار النفط والتطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في حركة الذهب، إذ يزداد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس خلال فترات حالة عدم اليقين وارتفاع المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد والأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم

 

  الذهب يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن

ويحتفظ الذهب بمكانته كأحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون والمدخرون، نظرا إلى استخدامه كوسيلة للتحوط وتنويع الاستثمارات، فضلا عن دوره التاريخي كأحد الملاذات الآمنة خلال فترات التقلبات الاقتصادية والمالية.

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمسار السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، واتجاهات الدولار الأمريكي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.

وفي ظل هذه المتغيرات، تستمر متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر في جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الراغبين في اتخاذ قرارات تتعلق بالشراء أو البيع أو الاستثمار، مع أهمية مقارنة الأسعار وقت تنفيذ المعاملة ومعرفة أي رسوم أو مصنعية مرتبطة بالمنتج الذهبي.

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