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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو|استقرار الذهب والطقس والعملات..ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

«الأرصاد» تحذر من نشاط الرياح اليوم.. وارتفاع الأمواج يضرب الشواطئ الساحلية

تشهد البلاد اليوم السبت 8 أغسطس 2026، نشاطًا ملحوظًا للرياح على عدد كبير من المناطق، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسط تحذيرات من تأثير هذه الرياح على حالة البحر وارتفاع الأمواج بعدد من الشواطئ، فضلًا عن احتمالية إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق الصحراوية وجنوب البلاد.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، إذ تسهم حركة الرياح في تحسين الإحساس بالطقس وتخفيف حدة الحرارة نسبيًا، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل، إلا أن تأثيراتها قد تكون مزعجة في بعض المناطق المكشوفة والصحراوية.

نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بصورة متقطعة خلال اليوم، وتصل سرعتها في بعض المناطق إلى نحو 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وتُعد هذه السرعات ضمن نطاق الرياح النشطة، وقد يكون لها تأثير واضح على الأجواء، خاصة في المناطق المكشوفة والساحلية، كما يمكن أن تؤدي إلى اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط.

وتختلف شدة الرياح من منطقة إلى أخرى، إذ قد تكون أكثر نشاطًا في بعض المناطق خلال فترات محددة من اليوم، بينما تهدأ نسبيًا في مناطق أخرى.

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم السبت 8 أغسطس
 

رصد برنامج «صباح البلد»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 8 أغسطس 2026، أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن الأصفر، خاصة مع استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

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وتأتي متابعة أسعار الذهب بشكل يومي في ظل ارتباط حركة المعدن الأصفر بعدد من العوامل الاقتصادية، من بينها تحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب على الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5031 جنيهًا، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد» صباح اليوم السبت.

ويعد الذهب عيار 18 من الأعيرة الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية، خاصة مع تنوع تصميماته وانخفاض سعر الجرام مقارنة بعياري 21 و24، مع اختلاف السعر النهائي للمشغولات من محل إلى آخر بحسب المصنعية والدمغة.

اعرف الدولار بكام..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 8 أغسطس
 

رصد برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 8 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

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وتأتي متابعة أسعار العملات بشكل يومي في ظل اهتمام المواطنين بحركة سعر الصرف، خاصة العملات الرئيسية، لما لها من تأثير على مختلف التعاملات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب ارتباطها بحركة الاستيراد والسفر والتحويلات المالية.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد».

ويواصل الدولار تصدر قائمة العملات الأكثر متابعة في السوق المصرية، نظرًا لأهميته في العديد من التعاملات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى ارتباطه بأسعار عدد من السلع والخدمات.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 57.47 جنيه للشراء و57.59 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات.

ويعد اليورو من أبرز العملات الأجنبية التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب المتعاملين، خاصة في ظل حركة التجارة والسفر والتعاملات المرتبطة بالدول الأوروبية.

عبد الصمد ماهر: نمط الحياة الصحي يقي من مخاطر الإصابة بالأمراض

أكد عبد الصمد ماهر، الكاتب الصحفي المتخصص في ملف وزارة الصحة والسكان، أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من الأمراض المزمنة، مشددًا على أن الالتزام بالعادات الصحية والإرشادات التوعوية يسهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وفي مقدمتها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأوضح عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوعية الصحية، من خلال تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي والحد من انتشار الأمراض غير السارية.

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وزارة الصحة تكثف جهود التوعية الصحية

وأشار ماهر إلى أن المبادرات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، وإنما تمتد إلى الجانب الوقائي والتوعوي، باعتباره أحد أهم الركائز للحفاظ على صحة المواطنين.

الصحة: 5.3 مليون مواطن استفادوا من الخدمات المجانية بالمدن الساحلية خلال الصيف
 

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن موسم الصيف في مصر يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادة كبيرة في حركة المواطنين نحو المدن الساحلية والشواطئ والمطاعم والمنشآت السياحية، موضحًا أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تضمنت تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع هذه التغيرات، لا تقتصر على تجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات أو إعادة تمركز سيارات الإسعاف، وإنما تعتمد بشكل أساسي على الوقاية ومنع حدوث المشكلات الصحية.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الخطة تشمل رفع جاهزية المنشآت الصحية وأقسام الطوارئ، وتوفير خدمات طبية من خلال عيادات متنقلة بالقرب من أماكن المصطافين إلى جانب تكثيف الرقابة على الأغذية والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومراقبة مياه الشرب وحمامات السباحة، ومكافحة ناقلات الأمراض مثل البعوض والحشرات والقوارض، فضلًا عن توعية المواطنين بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين
 

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية، بوجود ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وذلك في إطار جهود تنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس.

ضغوط أمريكية لوقف القتال

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على إسرائيل من أجل الموافقة على بدء هدنة لمدة أسبوعين في قطاع غزة، بالتزامن مع التحركات الرامية إلى تنفيذ خطة تتعلق بنزع سلاح حركة حماس.

وتأتي هذه الضغوط في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة بشأن الوضع في قطاع غزة، بما يشمل وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الخطة المطروحة.

تنسيق الجامعات 2026.. التعليم العالي تحذر طلاب المرحلة الأولى من استنفاد الرغبات
 

مع اقتراب غلق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، تزداد أهمية مراجعة الطلاب لترتيب رغباتهم والتأكد من إدخالها بشكل صحيح، خاصة أن أي خطأ في تسجيل الرغبات أو اختيار كليات لا تتناسب مع مجموع الطالب قد يؤثر على نتيجة الترشيح.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات هو غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً، داعيًا الطلاب إلى الانتهاء من تسجيل رغباتهم قبل الموعد المحدد، حتى لا يتعرضوا لأي مشكلات خلال عملية التنسيق.

التعليم العالي تحذر من التأخير في تسجيل الرغبات

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حالتين يجب على طلاب المرحلة الأولى الانتباه إليهما قبل غلق باب تسجيل الرغبات، وهما التخلف عن التسجيل واستنفاد الرغبات.

«الأرصاد» الذهب العملات

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