وظائف مصر للطيران 2026.. الشروط والتخصصات وموعد التقديم

تصدرت وظائف مصر للطيران 2026 محركات البحث، بالتزامن مع إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران، ممثلة في قطاع الموارد البشرية، فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بنظام التعاقد محدد المدة داخل شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، في إطار توجه الشركة إلى دعم كوادرها البشرية وتلبية احتياجاتها التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الخدمات والضيافة المقدمة للمسافرين، حيث تشمل الوظائف المعلنة عددًا من التخصصات الفنية والخدمية والإدارية، بما يتيح فرص عمل أمام الراغبين في الالتحاق بقطاع الطيران والخدمات الجوية.

وظائف مصر للطيران 2026 والتخصصات المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، من خلال قطاع الموارد البشرية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد محدد المدة داخل شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظومة الضيافة والخدمات المقدمة.

وتشمل الوظائف المعلنة تخصصات متنوعة، منها:

ـ أخصائي طهاة / طباخ

ـ فني طهاة / طباخ

ـ أخصائي كافيتريا

كما تشمل الوظائف المعلنة فني إنتاج، وفني تموين طائرات، وفني كهرباء وتبريد وتكييف، وفني سلامة وصحة مهنية، بالإضافة إلى أمين خزينة وفني سائق.

ويعكس تنوع الوظائف المطروحة تعدد احتياجات الشركة في المرحلة الحالية، سواء في مجالات الإنتاج والتموين والخدمات، أو التخصصات الفنية والتشغيلية.

شروط التقديم في وظائف مصر للطيران 2026

حددت الشركة عددًا من الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم من الذكور.

ـ ألا يزيد عمره على 30 عامًا عند بداية التقديم.

ـ يصل الحد الأقصى للسن في وظيفة السائق إلى 35 عامًا.

ـ الحصول على مؤهل مناسب يتوافق مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها.

ـ أفضلية لخريجي كليات ومعاهد السياحة والفنادق بالنسبة للوظائف المرتبطة بمجالات الضيافة والطهي والخدمات.

ـ إجادة اللغة الإنجليزية.

ـ امتلاك الخبرة المطلوبة في المجال بحسب طبيعة كل وظيفة.

ـ الإلمام بتطبيقات نظام سلامة الغذاء «HACCP» بالنسبة لبعض الوظائف ذات الصلة بالتعامل مع الأغذية.

شروط الخدمة العسكرية للمتقدمين

شددت الشركة على ضرورة توافر عدة شروط، هي:

ـ أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو الوطنية بتقدير لا يقل عن «جيد جدًا»، أو حاصلًا على إعفاء منها.

ـ ألا يكون المتقدم قد تعرض للإصابة أثناء الخدمة، أو أن يكون تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات، وفقًا للضوابط المحددة.

ـ بالنسبة للعاملين الحاليين في الشركة أو الشركات التابعة لها، يتعين الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة قبل التقدم للوظائف المعلنة.

ضوابط العمل وعدم النقل

تشترط الشركة عدم تقديم طلبات نقل خارج وحدة شرم الشيخ بالنسبة للوظائف التي تتضمن هذا الشرط، مع التأكيد على أن العقد يعتبر مفسوخًا في حال طلب النقل بالمخالفة للضوابط المعلنة.

كما يعد اجتياز الاختبارات المقررة شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القبول، مع تحمل المتقدم تكاليف الاختبارات وفقًا للوائح والقواعد المنظمة.

موعد التقديم في وظائف مصر للطيران 2026

حددت الشركة فترة التقديم على وظائف مصر للطيران 2026 بداية من يوم 12 أغسطس 2026 وحتى 22 أغسطس 2026.

ودعت الراغبين في الالتحاق بالوظائف إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من فترة التقديم، مع التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

طريقة التقديم على وظائف مصر للطيران

يتم التقديم على الوظائف الجديدة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي المخصص للتوظيف، حيث يتعين على المتقدم تسجيل بياناته خلال الفترة المحددة.

وأكدت الشركة أهمية استخدام أجهزة الحاسب الآلي عند تنفيذ عملية التسجيل الإلكتروني، لضمان إتمام خطوات التقديم بصورة صحيحة وتجنب أي مشكلات تقنية قد تؤثر على إرسال الطلب.