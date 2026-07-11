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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسهيلا للحجوزات .. مستشفى مصر للطيران تطلق تطبيق إلكتروني وتعلن مواعيد جديدة للعيادات

مستشفى مصر للطيران
مستشفى مصر للطيران
نورهان خفاجي
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أعلنت إدارة مستشفى مصر للطيران بألماظة عن قرب تفعيل نظام إلكتروني جديد يعتمد على تطبيق حديث للحجز الفوري للعيادات الخارجية، وذلك بهدف رفع جودة الخدمة، تقليل زمن الانتظار، والقضاء على الازدحام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم، 

مواعيد حجز أسر العاملين

وأوضحت إدارة العيادات الخارجية بالمستشفى أنها ستستقبل طلبات حجز الحالات الخاصة بأسر العاملين اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً، بدءاً من غدٍ الأحد 12 يوليو، كإجراء تنظيمي مؤقت لحين بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد.

وأكدت الإدارة حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتنظيم عملية الحجز، شددت على أنه لن يتم استقبال أو تسجيل أي طلبات قبل الموعد المحدد في الواحدة ظهراً، ولن يُعتد بأي طلبات تُقدَّم قبل هذا التوقيت، معربة عن أملها في التزام الجميع بالتعليمات المنظمة.

استثناءات العيادات المتخصصة

وأشارت المستشفى إلى أن هذه التعليمات لا تنطبق على بعض العيادات المتخصصة التي تواصل استقبال أسر العاملين خلال الفترة الصباحية وفق جدولها المعتد، وتشمل:

  • عيادة حول الأطفال: يوم الخميس صباحاً.
  • عيادة الأوعية الدموية: يومي الأحد والخميس صباحاً.
  • عيادة أسنان الأطفال، إلى جانب عدد من التخصصات الأخرى الموضحة بالجدول الدوري للعيادات.

ودعت الإدارة المترددين على المستشفى لمراجعة جدول المواعيد المنشور عبر صفحتها الرسمية في حال وجود أي استفسارات، متمنية دوام الصحة والعافية لجميع العاملين وأسرهم.

مصر للطيران مستشفى مصر للطيران وزارة الطيران

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