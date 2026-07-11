منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتمديد تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة من هايتي وست دول أخرى، وذلك قبل ساعات من انتهاء سريانها.
وفي بيان لها ؛ قالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إن تصاريح العمل لمواطني هايتي الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة ستنتهي صلاحيتها في 24 يوليو تموز. أما تصاريح العمل لمن يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة من مواطني إثيوبيا وسوريا والصومال واليمن وجنوب السودان وميانمار فستنتهي في غضون أسبوع.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت الشهر الماضي بأن إدارة ترامب يمكنها إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا.
ويسمح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالبقاء في البلاد والعمل بشكل قانوني إذا كانت بلدانهم الأصلية متأثرة بكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية أخرى.