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أخبار العالم

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

أمريكا
أمريكا
محمود نوفل
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أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتمديد تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة من هايتي ​وست دول أخرى، وذلك قبل ساعات من انتهاء سريانها.

وفي بيان لها ؛ قالت دائرة ‌خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إن تصاريح العمل لمواطني هايتي الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة ستنتهي صلاحيتها  في 24 يوليو تموز. أما تصاريح العمل ​لمن يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة من مواطني إثيوبيا وسوريا والصومال ​واليمن وجنوب السودان وميانمار فستنتهي في غضون أسبوع.

وكانت المحكمة العليا ⁠الأمريكية قد قضت الشهر الماضي بأن إدارة ترامب يمكنها إنهاء وضع الحماية ​المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا.


ويسمح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة ​بالبقاء في البلاد والعمل بشكل قانوني إذا كانت بلدانهم الأصلية متأثرة بكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية أخرى.

أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوريا اليمن أثيوبيا

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