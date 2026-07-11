منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتمديد تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة من هايتي ​وست دول أخرى، وذلك قبل ساعات من انتهاء سريانها.

وفي بيان لها ؛ قالت دائرة ‌خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إن تصاريح العمل لمواطني هايتي الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة ستنتهي صلاحيتها في 24 يوليو تموز. أما تصاريح العمل ​لمن يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة من مواطني إثيوبيا وسوريا والصومال ​واليمن وجنوب السودان وميانمار فستنتهي في غضون أسبوع.



وكانت المحكمة العليا ⁠الأمريكية قد قضت الشهر الماضي بأن إدارة ترامب يمكنها إنهاء وضع الحماية ​المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا.



ويسمح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة ​بالبقاء في البلاد والعمل بشكل قانوني إذا كانت بلدانهم الأصلية متأثرة بكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية أخرى.