التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

أصبحت تذكرة النقل العام حديث المواطنين في القاهرة بعد إعلان هيئة النقل العام تطبيق منظومة جديدة للدفع الإلكتروني، تتضمن لأول مرة تقسيم قيمة التذكرة وفق عدد محطات الركوب، وذلك بداية من 15 يوليو 2026، في خطوة تستهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع المسبق، وتسهيل حركة الركاب، وتحسين كفاءة تشغيل الأتوبيسات على مختلف الخطوط.

ويمنح النظام الجديد حاملي كروت الدفع المسبق فرصة الاستفادة من أسعار مخفضة بحسب مسافة الرحلة، لتبدأ تذكرة النقل العام من 5 جنيهات فقط على بعض الخطوط، بينما يستمر العمل بالتعريفة الكاملة للركاب الذين لا يستخدمون كروت الدفع الإلكترونية.







نظام جديد لتقسيم تذكرة النقل العام حسب عدد المحطات

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء مهندس عصام الشيخ، صدور القرار رقم 82 لسنة 2026، والذي ينص على تطبيق نظام جديد لتسعير تذكرة النقل العام يعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، بدلاً من احتساب قيمة موحدة لجميع الرحلات.

ويعد هذا النظام الأول من نوعه داخل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة، حيث يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في احتساب قيمة التذكرة، بحيث يدفع الراكب مقابل المسافة التي يستخدمها فقط، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين يقطعون مسافات قصيرة بشكل يومي.

وأكدت الهيئة أن تطبيق النظام سيكون قاصرًا على حاملي كروت الدفع المسبق في جميع خطوط النقل العام العادية والمكيفة.

أسعار تذكرة النقل العام بعد تطبيق النظام الجديد

حددت الهيئة أسعار تذكرة النقل العام وفقًا لنوع الخط ومسافة الرحلة، لتأتي على النحو التالي:

الخطوط المكيفة

التذكرة الكاملة: 25 جنيهًا.

نصف التذكرة: 18 جنيهًا.

الخطوط العادية

التذكرة الكاملة: 13 جنيهًا.

نصف التذكرة: 8 جنيهات.

ربع التذكرة: 5 جنيهات.

وبذلك تصبح أقل قيمة لـتذكرة النقل العام هي 5 جنيهات، وهي الفئة التي يستفيد منها الركاب أصحاب الرحلات القصيرة عند استخدام كروت الدفع المسبق.



من المستفيد من تخفيض تذكرة النقل العام؟

أوضحت الهيئة أن تخفيض تذكرة النقل العام يقتصر على المواطنين الذين يستخدمون كروت الدفع المسبق، حيث يتيح لهم النظام الجديد احتساب قيمة الرحلة تلقائيًا وفق عدد المحطات.

أما الركاب الذين لا يحملون هذه الكروت، فلن يستفيدوا من تقسيم التعريفة، وسيتم تحصيل قيمة التذكرة الكاملة المقررة للخط، بغض النظر عن عدد المحطات التي يستقلونها.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتقليل التعاملات النقدية داخل الأتوبيسات، بما يسهم في تسريع عمليات الصعود والنزول وتحسين مستوى الخدمة.

توزيع كروت الدفع المسبق مجانًا

ضمن خطة التوسع في تطبيق المنظومة الجديدة، أعلنت الهيئة عن توزيع كروت الدفع المسبق على المواطنين بالمجان، دون سداد قيمة الكارت عند الاستلام.

ويشترط للحصول على الكارت شحنه لأول مرة بمبلغ 50 جنيهًا كحد أدنى، ليبدأ الراكب في استخدامه مباشرة على جميع خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن القيمة الإجمالية للكارت تبلغ 80 جنيهًا، إلا أنها لن تحصل دفعة واحدة، حيث سيتم خصمها تدريجيًا بواقع 5 جنيهات فقط من كل عملية شحن لاحقة، وهو ما يخفف العبء المالي على المواطنين ويشجعهم على الاشتراك في المنظومة.

لماذا تطبق الهيئة النظام الجديد؟

يأتي تطبيق النظام الجديد لـتذكرة النقل العام في إطار خطة تطوير خدمات النقل الجماعي داخل القاهرة، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني وتحسين تجربة الركاب.

وترى الهيئة أن تقسيم قيمة التذكرة وفق عدد المحطات يحقق عدالة أكبر بين الركاب، إذ لم يعد من المنطقي أن يدفع مستخدم الرحلات القصيرة القيمة نفسها التي يدفعها من يقطع الخط بالكامل.

كما يسهم النظام في تقليل الوقت المستغرق لتحصيل قيمة التذاكر داخل الأتوبيسات، وتقليل الأخطاء الناتجة عن التعاملات النقدية، فضلًا عن دعم التحول الرقمي في قطاع النقل العام.

حافز جديد للسائقين

لم تقتصر قرارات الهيئة على تطوير تذكرة النقل العام فقط، بل تضمنت أيضًا منح السائقين حافزًا ماليًا لتشجيعهم على نشر منظومة الدفع الإلكتروني.

وأقرت الهيئة صرف 10 جنيهات للسائق عن كل كارت يتم توزيعه وشحنه لأول مرة، في خطوة تستهدف زيادة أعداد مستخدمي الكروت الإلكترونية، وتحفيز العاملين على المشاركة في نجاح المنظومة الجديدة.

ويأتي هذا الحافز ضمن خطة الهيئة لتسهيل إجراءات التطبيق، وضمان وصول الكروت إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال الفترة المقبلة.



متى يبدأ تطبيق النظام الجديد؟

أكدت هيئة النقل العام بالقاهرة أن تطبيق النظام الجديد لـتذكرة النقل العام سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 15 يوليو 2026، ليشمل جميع أفرع تشغيل أتوبيسات النقل العام على الخطوط العادية والمكيفة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى سرعة استخراج كروت الدفع المسبق والاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة الجديدة، وفي مقدمتها الحصول على تذاكر بأسعار أقل وفقًا لمسافة الرحلة، مع سهولة وسرعة الدفع الإلكتروني.

ويعد هذا التطوير خطوة جديدة ضمن جهود تحديث خدمات النقل الجماعي، بما يواكب خطط الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير خيارات أكثر مرونة وعدالة في احتساب تذكرة النقل العام، خاصة للركاب الذين يعتمدون على الأتوبيسات بشكل يومي في تنقلاتهم داخل القاهرة.