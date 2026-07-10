فولكس فاجن تعيد رسم استراتيجيتها بخفض كبير في عدد الطرازات عالميًا

بدأت مجموعة فولكس فاجن تنفيذ مرحلة جديدة من استراتيجيتها التشغيلية، بعد الإعلان عن برنامج واسع لإعادة هيكلة أعمالها في ظل التحديات التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل المصروفات التشغيلية وتحسين العائد المالي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسارع المنافسة في أسواق السيارات التقليدية والكهربائية.

وأكدت المجموعة أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء خلال السنوات المقبلة.

فولكس فاجن

تقليص الطرازات يتصدر أولويات المرحلة المقبلة

ووضعت فولكس فاجن تقليص عدد السيارات التي تنتجها ضمن أبرز محاور خطتها الجديدة، إذ تعتزم خفض تشكيلة الطرازات التابعة لمختلف علاماتها التجارية بنسبة قد تصل إلى 50%.

وتركز الشركة في المرحلة المقبلة على الإبقاء على السيارات التي تحقق معدلات مبيعات مرتفعة وتوفر عوائد مالية أفضل، بينما ستتجه إلى إيقاف إنتاج عدد من الطرازات التي لم تعد تحقق النتائج المستهدفة من الناحية التجارية.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا جديدًا داخل المجموعة يقوم على تقليل تنوع المنتجات مقابل زيادة التركيز على الطرازات الأكثر طلبًا، بما يسهم في تبسيط عمليات الإنتاج وخفض التكاليف المرتبطة بتطوير وتصنيع عدد كبير من السيارات في الوقت نفسه.

الأولوية للسيارات الأعلى قيمة داخل المجموعة

أوضحت فولكس فاجن أن استراتيجيتها المستقبلية ستعتمد على توجيه الاستثمارات نحو المنتجات والتقنيات التي تقدم قيمة أكبر، وفي الوقت نفسه تحقق مساهمة أعلى في أرباح المجموعة.

ويشير هذا التوجه إلى أن الشركة ستعيد تقييم جميع طرازاتها بصورة أكثر دقة، مع منح الأولوية للسيارات التي تتمتع بحضور قوي في الأسواق وقادرة على تحقيق هوامش ربح مرتفعة.

وتأتي هذه السياسة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات، حيث أصبحت الشركات أكثر حرصًا على إدارة مواردها بكفاءة، مع تقليل الإنفاق على الطرازات التي لا تحقق أداءً تجاريًا يتناسب مع تكاليف تطويرها وإنتاجها.

الغموض يحيط بمصير عدد من المصانع الألمانية

لم تحسم المجموعة موقفها من التقارير التي تناولت احتمال إغلاق أربعة مصانع داخل ألمانيا خلال الفترة المقبلة، واكتفت الشركة بعدم التعليق على تلك الأنباء، التي أشارت إلى أن مواقع تسفيكاو وإمدن وهانوفر ونيكارسولم قد تكون ضمن المنشآت التي تواجه مستقبلًا غير واضح في إطار خطة خفض النفقات.

ويعكس هذا الموقف استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل بعض خطوط الإنتاج، خاصة مع سعي المجموعة إلى إعادة توزيع قدراتها الصناعية بما يتماشى مع خططها الجديدة وأهدافها المالية.