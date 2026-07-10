قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر ومواصفات رينو داستر 2026 في السوق السعودي
راجعين أقوى يا أم الدنيا.. عمر مرموش يوجه رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري
ناقد رياضي: منتخب مصر كسب احترام العالم في المونديال
حسام موافي: تنميل الوجه مع الصداع يستدعي الاشتباه في التصلب المتعدد حتى مع سلامة الرنين
يامال يكشف إرثه بعد اعتزاله
القليني متحدثا رسميًا للمجلس القومي للمرأة
فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟
تحقيق أمريكي في تمويل حملات ضد نتنياهو.. والكونجرس يستدعي "صندوق إسرائيل الجديد"
فولكس فاجن تعيد رسم استراتيجيتها بخفض كبير في عدد الطرازات عالميًا
حفيظ دراجي: الاستقبال الكبير للفراعنة اليوم تقدير لمنتخب قاتل بشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تعيد رسم استراتيجيتها بخفض كبير في عدد الطرازات عالميًا

فولكس فاجن
فولكس فاجن
صبري طلبه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بدأت مجموعة فولكس فاجن تنفيذ مرحلة جديدة من استراتيجيتها التشغيلية، بعد الإعلان عن برنامج واسع لإعادة هيكلة أعمالها في ظل التحديات التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا. 

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل المصروفات التشغيلية وتحسين العائد المالي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسارع المنافسة في أسواق السيارات التقليدية والكهربائية. 

وأكدت المجموعة أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء خلال السنوات المقبلة.

فولكس فاجن

تقليص الطرازات يتصدر أولويات المرحلة المقبلة

ووضعت فولكس فاجن تقليص عدد السيارات التي تنتجها ضمن أبرز محاور خطتها الجديدة، إذ تعتزم خفض تشكيلة الطرازات التابعة لمختلف علاماتها التجارية بنسبة قد تصل إلى 50%.

وتركز الشركة في المرحلة المقبلة على الإبقاء على السيارات التي تحقق معدلات مبيعات مرتفعة وتوفر عوائد مالية أفضل، بينما ستتجه إلى إيقاف إنتاج عدد من الطرازات التي لم تعد تحقق النتائج المستهدفة من الناحية التجارية.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا جديدًا داخل المجموعة يقوم على تقليل تنوع المنتجات مقابل زيادة التركيز على الطرازات الأكثر طلبًا، بما يسهم في تبسيط عمليات الإنتاج وخفض التكاليف المرتبطة بتطوير وتصنيع عدد كبير من السيارات في الوقت نفسه.

الأولوية للسيارات الأعلى قيمة داخل المجموعة

أوضحت فولكس فاجن أن استراتيجيتها المستقبلية ستعتمد على توجيه الاستثمارات نحو المنتجات والتقنيات التي تقدم قيمة أكبر، وفي الوقت نفسه تحقق مساهمة أعلى في أرباح المجموعة.

ويشير هذا التوجه إلى أن الشركة ستعيد تقييم جميع طرازاتها بصورة أكثر دقة، مع منح الأولوية للسيارات التي تتمتع بحضور قوي في الأسواق وقادرة على تحقيق هوامش ربح مرتفعة.

وتأتي هذه السياسة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات، حيث أصبحت الشركات أكثر حرصًا على إدارة مواردها بكفاءة، مع تقليل الإنفاق على الطرازات التي لا تحقق أداءً تجاريًا يتناسب مع تكاليف تطويرها وإنتاجها.

الغموض يحيط بمصير عدد من المصانع الألمانية

لم تحسم المجموعة موقفها من التقارير التي تناولت احتمال إغلاق أربعة مصانع داخل ألمانيا خلال الفترة المقبلة، واكتفت الشركة بعدم التعليق على تلك الأنباء، التي أشارت إلى أن مواقع تسفيكاو وإمدن وهانوفر ونيكارسولم قد تكون ضمن المنشآت التي تواجه مستقبلًا غير واضح في إطار خطة خفض النفقات.

ويعكس هذا الموقف استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل بعض خطوط الإنتاج، خاصة مع سعي المجموعة إلى إعادة توزيع قدراتها الصناعية بما يتماشى مع خططها الجديدة وأهدافها المالية.

فولكس فاجن مجموعة فولكس فاجن سيارات مجموعة فولكس فاجن أخبار السيارات السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

أرشيفية

خلي بالك لو أنت من الفئات دي.. معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين

ترشيحاتنا

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

عادة يومية شائعة وراء ظهور فطريات أظافر القدم.. ما هي؟

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

بالصور

فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

عادة يومية شائعة وراء ظهور فطريات أظافر القدم.. ما هي؟

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد