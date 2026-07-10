القليني متحدثا رسميًا للمجلس القومي للمرأة

في خطوة تؤكد حرص المجلس القومي للمرأة على الاستفادة من الكفاءات الوطنية ذات الخبرات الإعلامية الرفيعة، أعلنت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صدور قرار بتكليف الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، بمنصب المتحدث الرسمي للمجلس القومي للمرأة، وذلك خلال الاجتماع الدوري الأخير للمجلس.

ويأتي هذا التكليف تتويجا لمسيرة أكاديمية وإعلامية ومهنية حافلة، امتدت لعقود من العمل المتميز في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي، والعمل العام، وصناعة الرسالة الإعلامية، حيث تعد الدكتورة سوزان القليني واحدة من أبرز القيادات الإعلامية والأكاديمية في مصر والعالم العربي.

وشغلت الدكتورة سوزان القليني العديد من المناصب القيادية، من بينها عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس خلال الفترة من 2015 إلى 2019، ثم عميدة كلية الإعلام بجامعة ليوا بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2019 إلى 2022، كما تشغل حاليا منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لرئيس جامعة عين شمس،

إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية.



كما تولت عددا من المواقع الاستشارية المهمة، من بينها المستشار الإعلامي لرئيس جامعة عين شمس، والمستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان، والمستشار الإعلامي لمجلس الشعب، فضلا عن عضويتها في أول تشكيل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عضويتها بلجنة الاعلام بالمجلس الأعلى للثقافة.

وعلى الصعيد العلمي، تمتلك الدكتورة سوزان القليني سجلا أكاديميًا متميزا، حيث أثرَت المكتبة ب أكثر من 23 مؤلفا علميا، وما يزيد على 40 دراسة علمية منشورة في دوريات دولية محكمة. كما أشرفت وناقشت أكثر من 120 رسالة ماجستير ودكتوراه، فضلًا عن مشاركاتها الفاعلة في العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها.

ويعكس هذا التكليف الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدكتورة سوزان القليني، وما تمتلكه من خبرات واسعة في الإعلام المؤسسي والاتصال الاستراتيجي، بما يسهم في دعم رسالة المجلس القومي للمرأة، وتعزيز حضوره الإعلامي، وإبراز جهوده في تمكين المرأة المصرية ودعم قضاياها على مختلف المستويات.