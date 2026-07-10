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بالأناقة السوداء.. يسرا تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأناقة السوداء.. يسرا تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

النجمة يسرا
النجمة يسرا
أوركيد سامي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لفتت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث شاركت في عرض دار الأزياء بالينسياغا، وظهرت بإطلالة راقية باللون الأسود نالت إعجاب متابعيها ومحبيها.

واختارت يسرا بدلة سوداء أنيقة عكست أسلوبها الكلاسيكي المميز، لتخطف الأضواء خلال العرض، إذ جاءت الإطلالة بتصميم يجمع بين البساطة والفخامة، وهو ما اعتاد عليه جمهورها في أبرز المناسبات الفنية وعروض الأزياء العالمية.

وشاركت النجمة جمهورها مجموعة من الصور من أجواء الحدث، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث ظهرت أثناء حضورها عرض دار بالينسياغا ضمن فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس.

وسرعان ما حصدت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها الراقية، مؤكدين أنها تحافظ دائمًا على حضورها اللافت في أهم المحافل الفنية والموضة العالمية، وجاءت التعليقات مليئة بعبارات الإعجاب والإشادة بإطلالتها.

وتحرص يسرا على التواجد في أبرز الفعاليات الفنية وعروض الأزياء العالمية، حيث تُعد واحدة من أكثر النجمات العرب حضورًا في المناسبات الدولية، كما تتميز باختياراتها التي تجمع بين الأناقة والرقي، ما يجعلها دائمًا محط أنظار وسائل الإعلام والجمهور.

وتواصل يسرا نشاطها الفني بالتوازي مع مشاركاتها في الفعاليات العالمية، إذ تحرص على التواصل مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومشاركة أحدث إطلالاتها ولحظاتها المميزة، وهو ما يلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

النجمة يسرا اخبار الفن نجوم الفن

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