الطقس غدًا السبت.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وظاهرة جوية خطيرة

تحظى حالة الطقس غدًا باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بحرارة الأجواء في مختلف المحافظات.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدًا السبت 11 يوليو 2026، متوقعة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، إلى جانب ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستوجب الحذر، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.



وأكدت الهيئة أن طقس غدًا سيبدأ بأجواء مائلة للحرارة ورطبة في الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار لتسود أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدًا.. الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدًا سيتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة في الظل.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة في الإحساس بالحرارة تجعل الأجواء أكثر إرهاقًا، خاصة خلال فترة الظهيرة، لذلك نصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

درجات الحرارة المتوقعة في طقس غدًا

بحسب توقعات الهيئة، جاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في طقس غدًا على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

وتوضح هذه الأرقام استمرار سيطرة الأجواء الصيفية الحارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع تسجيل أعلى درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد.



الظواهر الجوية المتوقعة في طقس غدًا

يتضمن طقس غدًا عددًا من الظواهر الجوية، أبرزها فرص ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه السحب قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف من الأمطار على بعض المناطق، إلا أنه سيكون غير مؤثر على الأنشطة اليومية أو حركة المواطنين.

كما أكدت أن هذه الفرص تظل محدودة ومتقطعة، ولا تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية، مع استمرار الأجواء المستقرة على أغلب المحافظات.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

من أبرز الظواهر المرتبطة بـطقس غدًا تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى، وتحديدًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.

وتنتشر الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل:

شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

نشاط للرياح يخفف الإحساس بالحرارة

رغم ارتفاع درجات الحرارة، فإن طقس غدًا سيشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات المساء والليل، ويقلل من الشعور بارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على عدد من الشواطئ، من بينها:

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

بورسعيد.

ويؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط لتتراوح بين 1.5 و2 متر، وهو ما يستوجب متابعة تعليمات الجهات المختصة بالنسبة للأنشطة البحرية.

نصائح مهمة للمواطنين في طقس غدًا

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، أوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع عدد من الإرشادات للتعامل مع طقس غدًا، من بينها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الإجهاد الحراري.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة.

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية.

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة للمسافرين وسائقي المركبات.

الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.



كيف يبدو طقس غدًا في المحافظات؟

تشير توقعات الهيئة إلى أن طقس غدًا سيظل حارًا ورطبًا في معظم المحافظات، بينما تكون الأجواء أقل حرارة على السواحل الشمالية مقارنة بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري والصعيد.

أما محافظات جنوب الصعيد، فتشهد أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيث تصل العظمى إلى 41 درجة، فيما ترتفع الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة بسبب الرطوبة.

وبوجه عام، تؤكد الهيئة أن طقس غدًا سيكون مستقرًا دون ظواهر جوية عنيفة، مع استمرار الأجواء الصيفية المعتادة خلال شهر يوليو، ووجود بعض الظواهر المحدودة مثل الشبورة المائية والرذاذ الخفيف ونشاط الرياح، ما يجعل متابعة النشرات الجوية اليومية أمرًا مهمًا، خاصة للمسافرين والعاملين في الطرق المفتوحة والأنشطة البحرية.