احتفالًا بمرور 175 عاماً.. سكك حديد مصر تفتح متحفها التاريخي مجانًا للجمهور

احتفالا بمرور 175 عامًا على تأسيس السكك الحديدية المصرية ، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح أبواب متحف السكة الحديد بمحطة مصر برمسيس أمام الجمهور مجانًا خلال الفترة من 11 – 16 يوليو 2026 ، وذلك حرصا من الهيئة على تعزيز الوعي بتاريخ هذا المرفق الحيوي والعريق .

ويُعد متحف السكة الحديد شاهدًا حيًا على تاريخ هذا المرفق العريق، حيث تم افتتاحه لأول مرة في 15 يناير 1933، قبل أن يتم تطويره وإعادة افتتاحه في مارس 2016 ، ويضم ما يقرب من 700 نموذج معروض بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق التاريخية والخرائط والبيانات النادرة التي توثق مسيرة النقل وتطور السكك الحديدية عبر العقود ، كما يضم المتحف مجموعة نادرة ومتميزة من القطع الأثرية والنماذج التاريخية من بينها نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الإشارات القديمة ووسائل التشغيل اليدوية التي كانت تُستخدم قديمًا .

ومن أبرز مقتنيات المتحف القاطرة الملكية للخديوي سعيد والتي تعد درة المعروضات و نموذج لقاطرة بخارية بالحجم الطبيعي مقسومة إلى جزأين، يتيح للزائر التعرف على المكونات الداخلية للقاطرة وآلية عملها، كما يعرض المتحف نماذج توثق تطور القاطرات من البخارية القديمة إلى القاطرات الحديثة العاملة بالديزل.

ويحتوي المتحف على مكتبة تاريخية تضم العديد من الكتب والمجلدات النادرة التي توثق تاريخ السكك الحديدية في مصر والعالم، بما يجعله مقصدًا ثقافيًا وتاريخيًا مهمًا للباحثين والمهتمين والزوار من مختلف الأعمار.