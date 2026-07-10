قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر ومواصفات رينو داستر 2026 في السوق السعودي
راجعين أقوى يا أم الدنيا.. عمر مرموش يوجه رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري
ناقد رياضي: منتخب مصر كسب احترام العالم في المونديال
حسام موافي: تنميل الوجه مع الصداع يستدعي الاشتباه في التصلب المتعدد حتى مع سلامة الرنين
يامال يكشف إرثه بعد اعتزاله
القليني متحدثا رسميًا للمجلس القومي للمرأة
فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟
تحقيق أمريكي في تمويل حملات ضد نتنياهو.. والكونجرس يستدعي "صندوق إسرائيل الجديد"
فولكس فاجن تعيد رسم استراتيجيتها بخفض كبير في عدد الطرازات عالميًا
حفيظ دراجي: الاستقبال الكبير للفراعنة اليوم تقدير لمنتخب قاتل بشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احتفالًا بمرور 175 عاماً.. سكك حديد مصر تفتح متحفها التاريخي مجانًا للجمهور

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
حسام الفقي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 احتفالا بمرور 175 عامًا على تأسيس السكك الحديدية المصرية ، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح أبواب متحف السكة الحديد بمحطة مصر برمسيس أمام الجمهور مجانًا خلال الفترة من 11 – 16 يوليو 2026 ، وذلك حرصا من الهيئة على تعزيز الوعي بتاريخ هذا المرفق الحيوي والعريق .

ويُعد متحف السكة الحديد شاهدًا حيًا على تاريخ هذا المرفق العريق، حيث تم افتتاحه لأول مرة في 15 يناير 1933، قبل أن يتم تطويره وإعادة افتتاحه في مارس 2016 ، ويضم ما يقرب من 700 نموذج معروض بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق التاريخية والخرائط والبيانات النادرة التي توثق مسيرة النقل وتطور السكك الحديدية عبر العقود ، كما يضم المتحف مجموعة نادرة ومتميزة من القطع الأثرية والنماذج التاريخية من بينها نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الإشارات القديمة ووسائل التشغيل اليدوية التي كانت تُستخدم قديمًا .
ومن أبرز مقتنيات المتحف القاطرة الملكية للخديوي سعيد والتي تعد درة المعروضات و نموذج لقاطرة بخارية بالحجم الطبيعي مقسومة إلى جزأين، يتيح للزائر التعرف على المكونات الداخلية للقاطرة وآلية عملها، كما يعرض المتحف نماذج توثق تطور القاطرات من البخارية القديمة إلى القاطرات الحديثة العاملة بالديزل.
ويحتوي المتحف على مكتبة تاريخية تضم العديد من الكتب والمجلدات النادرة التي توثق تاريخ السكك الحديدية في مصر والعالم، بما يجعله مقصدًا ثقافيًا وتاريخيًا مهمًا للباحثين والمهتمين والزوار من مختلف الأعمار. 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر حديد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

أرشيفية

خلي بالك لو أنت من الفئات دي.. معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين

ترشيحاتنا

الإعلامي هشام موسى

هشام موسى: 30 يونيو محطة فارقة أعادت رسم مستقبل الدولة المصرية

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

حسام موافي: النجاح في الخارج لا يعوض دفء الوطن

منتخب مصر

إشادة عربية ودولية بأداء مصر في كأس العالم 2026 .. فيديو

بالصور

فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

عادة يومية شائعة وراء ظهور فطريات أظافر القدم.. ما هي؟

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد