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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تختتم المستوى الثاني من البرنامج التدريبي أسس الترميم

الآثار
الآثار
محمد الاسكندرانى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اختتمت وزارة السياحة والآثار المستوى الثاني من البرنامج التدريبي "أسس الترميم وقراءة وتوثيق وأرشفة النقوش العربية"، الذي نظمته وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار وإدارة مراكز تدريب الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (IFAO)، المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وكلية الآثار بجامعة عين شمس، وذلك على هامش مشروع ترميم وتوثيق شواهد القبور بجبانة القاهرة الإسلامية ومتحف الفن الإسلامي، خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026.

شهادات اجتياز التدريب

وشهد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مراسم ختام البرنامج، حيث قام بتسليم شهادات اجتياز التدريب إلى 15 متدربًا من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بمجموعة الأمير الكبير قرقماس بجبانة المماليك بالقاهرة.

وحضر مراسم الختام الدكتور بيير تاليه، مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، والدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، إلى جانب عدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية وكلية الآثار بجامعة عين شمس.

وأكد الدكتور هشام الليثي، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لبناء القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور تطوير منظومة العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث المعايير العلمية والتطبيقية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، أنه في ضوء النجاح الذي حققه البرنامج، يجري الإعداد لإطلاق مستوى جديد منه يستهدف تدريب دفعة جديدة من العاملين بالوزارة، بما يضمن استدامته وتوسيع نطاق الاستفادة منه، ويسهم في إعداد كوادر متخصصة في مجالات الترميم وقراءة وتوثيق وأرشفة النقوش العربية وفق أحدث المعايير العلمية الدولية.

وأشار إلى أن وحدة التدريب المركزي تحرص على توفير برامج تدريبية متخصصة داخل مصر وخارجها، من خلال توسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والجهات الدولية وشركاء التنمية، بما يسهم في نقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والمهنية في مختلف مجالات العمل بوزارة السياحة والآثار.

واستهدف البرنامج التدريبي تنمية المهارات العلمية والعملية للعاملين بقطاعات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمتاحف، والمشروعات، من مفتشي الآثار، وأمناء المتاحف، وأخصائيي الترميم، من خلال برنامج تدريبي مكثف جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.

كما تضمن تطبيقات عملية متخصصة في توثيق شواهد القبور الإسلامية وفق المعايير العلمية الدولية، وقراءة وتحليل النقوش العربية، وتطبيق أسس الترميم الميداني، والتصوير الأثري الاحترافي، إلى جانب استخدام أدوات الرقمنة وتحليل البيانات المكانية وإعداد التقارير العلمية، بما يسهم في دعم جهود الوزارة في الحفاظ على التراث الثقافي وتوثيقه.

وفي ختام الفعالية قام الحضور بجولة تفقدية داخل معمل الترميم والتوثيق والمخازن ومقر التدريب بمجموعة الأمير الكبير قرقماس، للاطلاع على نتائج التطبيق العملي الذي نفذه المتدربون خلال البرنامج، والذي عكس مستوى متميزًا من الكفاءة والالتزام بالمعايير العلمية.

الترميم السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار مصر

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