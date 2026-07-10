عادة يومية شائعة وراء ظهور فطريات أظافر القدم.. ما هي؟

يعاني كثير من الأشخاص، خاصة خلال فصل الصيف، من مشكلة فطريات أظافر القدم التي تؤدي إلى تغير لون الأظافر إلى الأصفر أو البني، وزيادة سُمكها وهشاشتها، وهو ما يسبب الإحراج عند ارتداء الأحذية المفتوحة أو الصنادل.

عادة يومية تزيد خطر الإصابة

وأوضحت الطبيبة البريطانية الدكتورة فيليبا كاي، أن هذه العدوى الفطرية تُعد من أكثر مشكلات القدم شيوعًا، إذ تصيب شخص واحد من كل عشرة بالغين، بينما ترتفع النسبة بشكل ملحوظ مع التقدم في العمر.

وأشارت الطبيبة إلى أن أحد أكثر الأسباب التي يغفل عنها كثيرون هو ارتداء الأحذية المغلقة لفترات طويلة، خاصة الأحذية الضيقة أو المصنوعة من خامات صناعية لا تسمح بتهوية القدم.

وأضافت أن الفطريات تنمو في البيئات الدافئة والرطبة والمظلمة، وهو ما يجعل الحذاء الممتلئ بالعرق مكانًا مثاليًا لتكاثرها، لذلك فإن تهوية القدمين بانتظام وترك الأحذية تجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل إعادة ارتدائها يساعدان في تقليل فرص الإصابة.

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

الجوارب قد تلعب دورًا مهمًا

وأكدت أن نوع الجوارب يؤثر أيضًا في احتمالية الإصابة، موضحة أن الجوارب المصنوعة من الألياف الرياضية أو صوف الميرينو تساعد على سحب الرطوبة بعيدًا عن الجلد، بينما يحتفظ القطن بالرطوبة لفترات أطول، مما يوفر بيئة مناسبة لنمو الفطريات.

ونصحت بتغيير الجوارب يوميًا للحفاظ على جفاف القدمين.

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

أخطاء شائعة أثناء العلاج

وأوضحت أن كثيرًا من المرضى يتوقفون عن استخدام طلاء الأظافر المضاد للفطريات بعد أسابيع قليلة، معتقدين أنه غير فعال، رغم أن علاج فطريات الأظافر يحتاج إلى فترة طويلة قد تمتد من 9 إلى 12 شهرًا، لأن أظافر القدم تنمو ببطء شديد، وقد يستغرق نمو الظفر بالكامل من 12 إلى 18 شهرًا.

وشددت على أهمية برد الظفر المصاب قبل وضع العلاج حتى يتمكن الدواء من اختراق الظفر والوصول إلى الفطريات الموجودة أسفله.

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

لا تهمل علاج القدم الرياضي

وأكدت أن تجاهل الإصابة بما يُعرف بـ"القدم الرياضي" قد يؤدي إلى انتقال العدوى إلى الأظافر أو تكرار الإصابة مرة أخرى، لذلك يجب علاج الجلد والأظافر في الوقت نفسه باستخدام المستحضرات المضادة للفطريات المناسبة.

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

متى يجب زيارة الطبيب؟

وأشارت إلى أنه إذا لم تتحسن الحالة بعد الالتزام بالعلاج للفترة الموصى بها، فمن الضروري مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، وقد يصف أدوية فموية مضادة للفطريات في بعض الحالات، مع متابعة وظائف الكبد لأنها قد تسبب آثارًا جانبية لدى بعض المرضى.

وأضافت أن العلاج بالليزر متاح في بعض المراكز، إلا أن نتائجه ما زالت متفاوتة، بينما لا توجد أدلة علمية قوية تثبت فعالية خل التفاح في علاج فطريات الأظافر.

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

نصائح للوقاية من فطريات أظافر القدم

ـ تجفيف القدمين جيدًا بعد الاستحمام، خاصة بين الأصابع.

ـ قص الأظافر بشكل مستقيم ومنتظم.

ـ عدم مشاركة المناشف أو قصافات الأظافر أو الأحذية مع الآخرين.

ـ علاج القدم الرياضي فور ظهوره.

ـ تغيير الجوارب يوميًا وتهوية الأحذية باستمرار.

ـ تجنب ارتداء الأحذية الضيقة والرطبة لفترات طويلة.

وأكدت الطبيبة أن بدء العلاج مبكرًا يزيد من فرص الشفاء، إلا أن النتائج تحتاج إلى الصبر والاستمرار حتى ينمو ظفر جديد وصحي بالكامل.