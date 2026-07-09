أسباب غير متوقعة وراء نزيف العين

يعد نزيف العين من المشكلات الصحية شديدة الخطورة لذا من المهم معرفة أسبابها للتمكن من الوقاية منها.

أسباب خارج العين

ووفقا لموقع مايو كلينك لا يكون سبب النزف تحت الملتحمة معروفًا دائمًا وقد تتسبب العوامل التالية في تمزق وعاء دموي صغير في العين:

السعال الشديد

العُطاس بقوة

بذل الجهد

قيء

أسباب في العين

في بعض الحالات، قد ينتج نزيف تحت الملتحمة عن إصابة في العين، بما في ذلك:

فرك العين بقوة

صدمة، مثل اصطدام جسم غريب بالعين وإصابتها

عوامل الخطورة

تتضمن عوامل خطر الإصابة بالنزف تحت الملتحمة:

داء السكري

ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)

بعض أدوية تسييل الدم، مثل وارفارين (كومادين، جانتوفين) وأسبيرين

اضطرابات تخثر الدم