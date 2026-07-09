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بمرونة وسرعة استجابة.. كيف أدارت «مصر للطيران» رحلات المنتخب في أمريكا حتى الهبوط بالعلمين؟
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمرونة وسرعة استجابة.. كيف أدارت «مصر للطيران» رحلات المنتخب في أمريكا حتى الهبوط بالعلمين؟

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي
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تصل إلى مطار العلمين الدولي، صباح غدٍ الجمعة 10 يوليو، الرحلة الخاصة للشركة الوطنية «مصر للطيران»، القادمة من مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» بولاية جورجيا الأمريكية، وعلى متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لتنتهي بذلك واحدة من أعقد الملاحم التشغيلية واللوجستية التي أدارتها الشركة بكفاءة عالية عبر عدة ولايات أمريكية.

احترافية مصر للطيران في رحلات تشغيل المنتخب

وكشفت مصادر بالشركة الوطنية لـ «صدى البلد» عن كواليس إدارة أسطول الرحلات الخاصة للبعثة؛ حيث وضعت إدارة تسويق وتشغيل الرحلات الخاصة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشبكات وتخطيط الأسطول بقطاع الشؤون التجارية، سيناريوهات مرنة ومسبقة لتأمين تحركات الفراعنة، والتعامل السريع مع نتائج مباريات البطولة دون المساس بجدول الرحلات المنتظمة.

بدأت الرحلة بإقلاع طائرة المنتخب من مطار القاهرة الدولي يوم 30 مايو الماضي متجهة إلى مطار كليفلاند بولاية أوهايو، لتنطلق معها رحلة الفراعنة في المنافسات.

ومع تواصل المنافسات، جهزت «مصر للطيران» عدة رحلات بديلة للعودة تم تعديلها وإلغاؤها تباعاً وفقاً لتأهل المنتخب:

الخطة الأولى (27 يونيو):

جهزت الشركة رحلة للعودة من مطار «سبوكان» بولاية واشنطن حال الخروج من دور المجموعات، إلا أنها أُلغيت رسمياً بعد نجاح منتخب مصر في التأهل لـ دور الـ 32.

الخطة الثانية (5 يوليو):

تم إعادة جدولة الخطة وتجهيز رحلة جديدة من مطار «دالاس» بولاية تكساس، وأُلغيت هي الأخرى عقب انتصار الفراعنة واقتناص بطاقة التأهل لـ دور الـ 16.

المحطة الأخيرة.. الهبوط في العلمين

وعقب انتهاء المشاركة في دور الـ 16، دخلت الخطة النهائية حيّز التنفيذ المغادرة من مطار أتلانتا بولاية جورجيا يوم 9 يوليو، لتهبط الطائرة بسلام صباح الجمعة 10 يوليو في مطار العلمين الدولي.

وتسلط هذه التجهيزات الضوء على القدرات اللوجستية العالية للشركة الوطنية «مصر للطيران» وسرعة استجابتها للمتغيرات، لتؤكد مجدداً دورها كداعم رئيسي لكافة المنتخبات والبعثات الوطنية في المحافل الدولية.

مصر للطيران المنتخب الوطني رحلات مصر للطيران

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