مسئول أمريكي سابق: إيران فرضت التصعيد على واشنطن بهجماتها في مضيق هرمز

أكد توم واريك نائب مساعدة وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، أنّ جولة التصعيد الأخيرة بدأت عندما حاولت إيران مهاجمة السفن العابرة في مضيق هرمز لتطبيق تفسيرها الخاص لمذكرة التفاهم، موضحاً أن طهران ترى أن لديها سلطة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة والدول العربية تتبنى تفسيراً مختلفاً لما ورد في المذكرة بشأن «الترتيبات»، وترى أن إيران لا ينبغي لها مهاجمة السفن العابرة، وأن عليها إزالة الألغام التي تعيق العبور الآمن في وسط المضيق.

وأوضح توم واريك أن الولايات المتحدة بدأت، عقب الهجمات التي استهدفت السفن التجارية والسفن المارة، تنفيذ ضربات ضد البنية التحتية والمنشآت العسكرية الإيرانية التي قال إنها كانت مسؤولة عن تلك الهجمات.

وتابع، أن إيران ردت مجدداً بمهاجمة البحرين والكويت، إلى جانب استهداف مزيد من السفن التجارية، لترد الولايات المتحدة بعد ذلك بشن المزيد من الضربات.

وأكد نائب مساعدة وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقاً أن أحد أهم مبادئ العلاقات الدولية يتمثل في أن الاتفاق يقود إلى السلام، بينما يؤدي غياب الاتفاق بشأن الطرف صاحب اليد العليا إلى تجدد التصعيد، وهذا ما يحدث حالياً.

وذكر، أن إيران تعتقد أن لديها القدرة على السيطرة على مضيق هرمز، في حين تؤكد الولايات المتحدة أنها لا تمتلك هذه السلطة، مشيراً إلى أن هذا الخلاف هو السبب الرئيسي وراء عودة التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية.