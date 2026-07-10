ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يهددون بعرقلة ميزانية الدفاع الأمريكية بسبب العلاقات مع إسرائيل

كشفت وكالة رويترز أن عددا من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون إلى عرقلة إقرار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، إلى حين إجراء مناقشة بشأن التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.



ويحدد قانون تفويض الدفاع الوطني ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، كما يرسم السياسات والأولويات الدفاعية للولايات المتحدة.



وبحسب رسالة اطلعت عليها رويترز، يقود المبادرة السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، الذي دعا زملاءه إلى عدم دعم أي تصويت من شأنه تعزيز العلاقات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وجاء في الرسالة: "بصفتنا ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لا ينبغي لنا دعم أي تصويت من شأنه تشجيع الرئيس على تعميق العلاقات الأمريكية مع حكومة نتنياهو المتطرفة."



وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي لسياسات الحكومة الإسرائيلية، وسط مطالب بإعادة النظر في طبيعة الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي المقدم لإسرائيل.