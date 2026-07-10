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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد القيود على واردات المستوطنات الإسرائيلية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
فرناس حفظي
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تدرس المفوضية الأوروبية فرض قيود أكثر صرامة على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وذلك في إطار خيارات جديدة يجري بحثها داخل الاتحاد الأوروبي.


وبحسب وثيقة داخلية وزعتها المفوضية على الدول الأعضاء، تتضمن المقترحات سلسلة من الإجراءات المحتملة لتشديد القيود على واردات منتجات المستوطنات، دون أن ترتقي حتى الآن إلى مستوى مشروع تشريعي رسمي.

ومن المقرر أن يناقش سفراء دول الاتحاد الوثيقة، الجمعة، قبل عرضها على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقرر يوم الاثنين.


ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن أكثر من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلبت، خلال شهر يونيو الماضي، من المفوضية الأوروبية إعداد خيارات من شأنها تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

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