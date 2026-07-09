اشتباكات عنيفة تهز إسرائيل.. الحريديم يواجهون جنود جيش الاحتلال أمام سجن عسكري

وقعت اشتباكات بين مثيري شغب من الحريديم وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج سجن نيفي تسيديك العسكري مساء اليوم.

وتُظهر لقطات مصورة جنودًا يتصارعون مع رجال من الحريديم، الذين وصلوا إلى هناك للاحتجاج على اعتقال أحد الحريديم المتخلفين عن التجنيد، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي أو الشرطة بشأن الحادث.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن محتجين من اليهود المتشددين (الحريديم) اقتحموا، الأربعاء، قاعدة "بيت ليد" العسكرية التي تضم سجن "نيفيه تسيديك" العسكري والمحاكم العسكرية.

وأوضح جيش الاحتلال - في بيان صحفي أوردته القناة السابعة الإسرائيلية - أن الاحتجاج بدأ خارج القاعدة، قبل أن يتحول إلى أعمال عنف، حيث اقتحم المحتجون المنشأة العسكرية.

وأضاف أن قوات الشرطة العسكرية أخلت جميع المقتحمين من القاعدة.