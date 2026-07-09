تهديد إسرائيلي خطير.. كاتس يعلن جاهزية الجيش لشن ضربات ضد إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال "مستعد وجاهز لاستئناف الحملة" في إيران.

وفي كلمة ألقاها في حفل تخرج الطيارين، قال إن الجيش مستعد "لاستعادة التفوق الجوي وشن ضربات جوية إسرائيلية مستقلة في إيران لإزالة التهديدات، حتى لو كان ذلك للمرة الثالثة".

وأضاف كاتس: "إذا دعت الحاجة للعودة، فسنعود بقوة أكبر"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي "مغامرات" عسكرية أمريكية أخرى، وذلك بعد إدانته للهجمات الأمريكية على إيران في الأيام الأخيرة، واصفاً إياها بانتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني.

وتشهد إيران والولايات المتحدة تبادلاً لإطلاق النار منذ أيام، في أكبر تصعيد للعنف منذ توقيع البلدين مذكرة التفاهم الشهر الماضي.

وأجرى عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع نظيريه العُماني والتركي، وناقش آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في مضيق هرمز، وفقاً لوزارة الخارجية الإيرانية.

وأكد الطرفان، في بيان للوزارة، على ضرورة استخدام القنوات الدبلوماسية لمنع التصعيد.