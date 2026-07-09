ترامب يقع في الفخ.. ذلة لسان تخلط بين إيران وجمهورية اليابان الإسلامية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فخ الخلط بين إيران واليابان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي والذي تحدث خلاله عن القصف الإيراني لحاملة طائرات أمريكية بعدد من الصواريخ.

وأشاد ترامب بمزايا الأسلحة الدفاعية الأمريكية، بعد ما وصفه بهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" قائلا: أطلقت جمهورية اليابان الإسلامية 111 صاروخاً على حاملة الطائرات على مدار ساعة تقريباً.

وأضاف "111 صاروخاً استهدفت سفينة باهظة الثمن، وتم إسقاط جميعها، معظمها بواسطة صواريخ باتريوت، ولكن بوسائل أخرى أيضا".

وكان ترامب يشير في هذا التصريح إلى الهجوم الإيراني على حاملة الطائرات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، لكنه نسب الهجوم إلى اليابان وهي دولة لم تطلق رصاصة واحدة في وجه الولايات المتحدة منذ قرن تقريباً رغم أن القوات المسلحة اليابانية كانت تشكل تهديدًا لحاملات الطائرات الأمريكية وغيرها من الأصول البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن البلدين أصبحا حليفين وثيقين بعد هزيمة اليابان في تلك الحرب، ولا يزالان حتى اليوم.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي المتضاربة بشأن اليابان وإيران بعد ساعات فقط من إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار الهش الذي أبرمه مفاوضوه مع طهران مقابل تخفيف العقوبات، وذلك عقب هجوم طهران على سفن في مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع.