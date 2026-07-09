ترامب: الإيرانيون تواصلوا معنا لإبرام اتفاق

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية وأبدت رغبتها فى إبرام اتفاق، وذلك بالتزامن مع ضربات أمريكية عنيفة على إيران.

وأضاف ترامب - في تصريحات صحفية على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية - :"إن الرد الأمريكي كان قويا، وكان بحجم 20 ضعفا من الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية في مضيق هرمز"، محذرا من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت طهران اعتداءاتها.

وتابع: "لا أعلم إذا كنا بصدد العودة إلى حرب شاملة على نطاق واسع لكننا نحقق النصر بسرعة كبيرة، هم يرغبون رغبة ملحة فى إبرام اتفاق ولكنى لا أعلم إذا كانوا جديرين بإبرام اتفاق أو سيلتزمون به".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان واشنطن توسيع ضرباتها ضد أهداف داخل إيران، شملت مواقع عسكرية وموانئ وقدرات مرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز.