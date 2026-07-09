أزمة تشتعل.. «السبكي» يرد على «ياسر جلال»: اسأل المنتجين قبل المطالبة بحق الأداء العلني|التفاصيل الكاملة

وجّه المنتج أحمد السبكي انتقادًا إلى الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، بعد مطالبته بتفعيل حق الأداء العلني للممثلين.

وقال أحمد السبكي، في تصريحات صحفية: «لا توجد خصومة شخصية بيني وبين الفنان ياسر جلال، فهو على المستوى الشخصي صديقي، ولا توجد بيننا أي مشكلات. ورسالتي له: إذا أردت تطبيق حق الأداء العلني، فيجب أن تسأل المنتجين والممثلين وجميع صُنّاع المهنة».

وأضاف السبكي: «اسأل المنتجين أولًا هل يقبلون بهذه البنود، فالقرار ليس فرديًا. وفي النهاية، أعمال ياسر جلال في السينما قليلة جدًا، وهو يركز بشكل أكبر على الدراما التلفزيونية».

تفاصيل حق الأداء العلني

وكان النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس، قد أكد موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة في 22 يونيو 2026، على إحالة تقرير الاقتراح برغبة بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ولمن جاوره من فناني الأداء، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ التوصيات الواردة به.

وأوضح جلال، في تصريحات خاصة، أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات المهمة التي تستهدف تعزيز حماية الحقوق الفكرية والفنية، وفي مقدمتها إعداد عقود فنية نموذجية واضحة ومحددة الأركان والالتزامات، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وعلى رأسهم فنانو الأداء، وبين حقوق المنتجين وشركات الإنتاج.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضًا الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة لـالجهاز المصري للملكية الفكرية في إدارة الحقوق الجماعية للمصنفات الفنية المشتركة، بما يتوافق مع التشريعات المصرية والتجارب الدولية المقارنة في هذا المجال.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى معاهدة بكين

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التقرير أوصى كذلك بمطالبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي والبصري والتصديق عليها، باعتبارها إحدى الاتفاقيات الدولية المهمة التي تعمل تحت إشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وتسهم في تعزيز حماية حقوق فناني الأداء.