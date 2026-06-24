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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد إحالته للحكومة.. كيف يحمي مقترح ياسر جلال حقوق الفنانين عند إعادة بث أعمالهم؟

النائب ياسر جلال
النائب ياسر جلال
حسن رضوان

شهد مجلس الشيوخ إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ بشأن تفعيل «حق الأداء العلني» لفناني الأداء إلى الحكومة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه، في إطار جهود تطوير منظومة الحقوق المجاورة لحق المؤلف وضمان حصول الفنانين على حقوقهم الأدبية والمالية الناتجة عن إعادة عرض وبث أعمالهم الفنية.

وينشر موقع «صدى البلد» أبرز المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمقترح الذي يستهدف دعم الفنانين والمبدعين وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الصناعات الثقافية والإبداعية.

أبرز ملامح المقترح

إعداد عقود فنية نموذجية تتضمن شروطًا والتزامات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع التنازل غير العادل عن حقوق الأداء العلني.

تحقيق التوازن بين حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من فناني الأداء والمنتجين، بما يضمن عدالة توزيع العوائد الناتجة عن استغلال الأعمال الفنية.

الاستفادة من الخبرات الفنية والقانونية للجهاز المصري للملكية الفكرية في تنظيم وإدارة حقوق الأداء العلني.

المطالبة بانضمام مصر إلى معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي والبصري، بما يعزز حماية حقوق فناني الأداء وفق المعايير الدولية.


دعم القوة الناعمة المصرية

وأكد المقترح أن الفن المصري يمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، وأن التطور المتسارع في وسائل البث والمنصات الرقمية يفرض ضرورة تحديث آليات حماية حقوق الفنانين والمبدعين، بما يضمن حصولهم على مقابل عادل عند إعادة عرض أو بث أعمالهم داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أقر حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ويمنح الفنانين من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم حقوقًا مالية وأدبية مرتبطة باستخدام أعمالهم أمام الجمهور عبر مختلف وسائل العرض والبث.

حل أزمة تحصيل المستحقات المالية

وأشار المقترح إلى وجود تحديات تواجه الفنانين ومؤلفي الدراما في تحصيل مستحقاتهم الناتجة عن إعادة عرض الأعمال الفنية، خاصة مع تعدد جهات البث والمنصات الرقمية، وهو ما يستدعي وضع آلية واضحة ومنظمة لتحصيل هذه الحقوق وتوزيعها.

كما دعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الحقوق المجاورة، والاستعانة بالنظم المعمول بها عالميًا من خلال جمعيات إدارة الحقوق المتخصصة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

عوائد اقتصادية مستدامة للمبدعين

وطالب المقترح بإلزام القنوات الفضائية والمنصات الرقمية وجهات العرض المختلفة بسداد حقوق الأداء العلني للفنانين ومؤلفي الأعمال الدرامية عند إعادة بث أعمالهم، على أن تتولى النقابات والجمعيات المختصة تحصيل هذه المستحقات وتوزيعها وفق ضوابط وآليات شفافة.

ويرى مقدم الاقتراح أن تفعيل حق الأداء العلني لن يسهم فقط في حماية حقوق الفنانين والمبدعين، بل سيعزز أيضًا الاقتصاد الإبداعي المصري، ويوفر مصدر دخل مستدامًا للعاملين في القطاع الفني، بما يدعم مكانة الفن المصري وريادته على المستويين العربي والدولي.

الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ حق الأداء العلني الشيوخ

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