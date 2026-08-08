كواليس جديدة في مصرع طالب على يد آخر داخل محل بلايستيشن بقرية شنبارة بالشرقية

كشفت أسرة الطالب أحمد س. أ، البالغ من العمر 17 عاما، والذي لقي مصرعه إثر تعرضه للطعن على يد طالب آخر داخل محل بلايستيشن بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدة أن المجني عليه لم يكن متواجدا داخل المحل بغرض اللعب كما تردد.

وقال مدحت الصادق، عم المجني عليه، إن نجل شقيقه كان يتردد على محل البلايستيشن لمساعدة نجل صاحب المحل في تجميع الحسابات، وليس لممارسة الألعاب كما تردد عقب وقوع الحادث.

وأوضح عم المجني عليه أن المجني عليه تعرض لطعنتين خلال الواقعة حيث كانت الطعنة متعمدة من الجهة اليسرى علي منطقة الودج في موضع قاتل تماما واصابت شريانا رئيسي أدى إلى نزيف حاد وشديد ادي الي توقف عضلة القلب كليا.

وتم نقله إلي المستشفي وتم عمل انعاش قلبي رئوي ونقل دم وغيرها من الاسعافات الأولية ولكنه فارق الحياة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بمصرع الطالب "أحمد س. أ"، 17 عاما، إثر تعرضه للطعن على يد طالب آخر يدعى "عبدالرحمن ح. أ"، يبلغ من العمر نحو 14 عاما، داخل محل بلايستيشن بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق.

وبحسب المعلومات الأولية انه نشبت مشادة بين الطالبين أثناء وجودهما داخل محل البلايستيشن، قبل أن تتطور إلى اعتداء، حيث أقدم الطالب الآخر على الاعتداء على المجني عليه باستخدام زجاجة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته، فيما تم نقل الجثمان والتحفظ عليه داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.