مصرع طالب بطعنة نافذة علي يد زميله داخل محل بلايستيشن بقرية شنبارة بالشرقية

لقي طالب يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه، اليوم، إثر إصابته بجروح بالغة أودت بحياته علي يد طالب آخر يبلغ من العمر حوالي 14 عاما داخل محل بلايستيشن بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة بمصرع طالب يدعى "أحمد س ا" 15 عاما علي يد طالب يدعي "عبدالرحمن ح. أ.، 14 عاما وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبحسب المعلومات الأولية أنه نشبت مشادة بين الطالبين أثناء وجودهما داخل محل بلايستيشن، قبل أن تتطور إلى اعتداء، حيث أقدم الطالب بطعن المجني عليه بزجاجة ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة فيما تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.