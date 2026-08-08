مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالشرقية.. وضبط آخرين من تجار المخدرات والأسلحة بعدة محافظات

لقى 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية، فيما تم ضبط آخرين من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بناطق عدة محافظات.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن المؤبد في جنايات "اتجار مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، خطف" بنطاق محافظة الشرقية، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وضبط بحوزة المتهمين قرابة 350 كجم من المواد المخدرة المتنوعة، و8 آلاف قرص وأمبول مخدر و134 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 46 مليون جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.