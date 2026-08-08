شقق الإيجار التمليكي 2026.. موعد الطرح والأماكن وخطوات التقديم كاملة

شقق الإيجار التمليكي .. تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك خلال شهر، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء الضوابط المنظمة للطرح، في خطوة تستهدف إتاحة وحدات سكنية للمواطنين بنظم سداد تتناسب مع مختلف القدرات المالية، مع إتاحة إمكانية الانتقال لاحقًا إلى نظام التمليك وفق الضوابط المعمول بها.

ويشمل الطرح عددًا من المحافظات والمدن الجديدة، ويتضمن تفاصيل مواقع الوحدات، ومساحاتها، والفئات المستهدفة، وشروط الاستحقاق، وآليات السداد، وضوابط الانتفاع، بالإضافة إلى إجراءات التحول إلى نظام التمليك في المراحل اللاحقة، وهو ما يجعل هذا الطرح من أبرز المشروعات السكنية التي ينتظرها المواطنون خلال الفترة المقبلة.

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ما مساحات شقق الإيجار التمليكي 2026؟

يتضمن الطرح 8464 وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موزعة على 17 محافظة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا.

وتقتصر الوحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا داخل المحافظات على محافظة المنيا، بينما تبلغ مساحة جميع الوحدات الأخرى 90 مترًا مربعًا.

كما يشمل الطرح 3256 وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

أماكن طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

تتوزع الوحدات المطروحة داخل المحافظات على القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

أما وحدات المدن الجديدة فتشمل أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

وتوجد الوحدات التي تبلغ مساحتها 75 مترًا مربعًا في حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

ما شروط حجز شقق الإيجار التمليكي؟

حددت الضوابط المنظمة للطرح مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.

كما يشترط عدم سبق الاستفادة من مشروعات الإسكان المدعومة من الدولة، وألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية، مع عدم السماح للأسرة الواحدة، والمقصود بها الزوج والزوجة والأولاد القصر، بحجز أكثر من وحدة.

وتتضمن الشروط أيضًا أن يكون المتقدم مقيمًا أو عاملًا في المحافظة التي تقع بها الوحدة وفقًا لما يثبت ببطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، مع استثناء وحدات المحافظات من هذا الشرط.

ويشترط كذلك ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أي دعم سكني آخر، أو الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

كما نصت الضوابط على ألا تتجاوز القيمة الإيجارية المستقطعة شهريًا نسبة 25% من إجمالي دخل المتقدم، على أن تحدد كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات.

أسعار إيجار شقق الإيجار التمليكي 2026

تبدأ القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات من 1500 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها.

ويلتزم المستفيد بسداد مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر محسوبة وفق القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، مع تحديث قيمة التأمين سنويًا بالتزامن مع الزيادة المقررة في الإيجار.

وتصل مدة الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، مع التزام المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفق النظام المحدد لكل مشروع.

موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

من المقرر طرح الوحدات خلال شهر عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل النهائية الخاصة بمواعيد وإجراءات الحجز والتخصيص والسداد.

وبحسب الضوابط المعلنة، تكون مدة العقد 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الانتقال إلى نظام التملك وفق نظام التمويل العقاري والضوابط المعمول بها في ذلك الوقت.

خطوات التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

عند فتح باب الحجز رسميًا، يمكن للراغبين في التقديم اتباع مجموعة من الخطوات تبدأ بسحب كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكنة.

بعد ذلك يتم إنشاء حساب إلكتروني على بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم تسجيل البيانات الأساسية التي تشمل الرقم القومي ورقم الهاتف.

وتتضمن الخطوات سداد مبلغ جدية الحجز المحدد في كراسة الشروط عبر البنوك المشاركة أو مكاتب البريد، ثم رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا بصيغة PDF.

وفي المرحلة الأخيرة تتم مراجعة جميع البيانات والمستندات بعناية قبل الضغط على خيار «إرسال» لاستكمال طلب الحجز بصورة صحيحة.

كراسة الشروط هي المرجع النهائي

تبقى كراسة الشروط المرجع الرسمي والنهائي لجميع التفاصيل المتعلقة بالحجز، وقيم الإيجار، وحدود الدخل، وآليات التخصيص، وإجراءات الانتقال إلى نظام التملك عند طرح الوحدات رسميًا، لذلك ينصح جميع الراغبين في التقديم بالاطلاع عليها بدقة قبل استكمال إجراءات الحجز.