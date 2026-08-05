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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إزاي تحجز شقة بنظام الإيجار التمليكي 2026؟.. إليك الأوراق المطلوبة وآلية السداد

الإيجار التمليكي 2026
الإيجار التمليكي 2026
خالد يوسف

مع توالي الطروحات السكنية الجديدة، يتصدر البحث عن شقق الإيجار التمليكي 2026 محركات البحث، لما يمثله هذا النظام من حل عملي يجمع بين المرونة المالية وفرصة التملك المستقبلي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عبر أسطول من الوحدات الجاهزة للاستلام بشروط ميسرة، مما يجعلها خياراً مثالياً للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل الراغبين في تأمين استقرار عقاري مستدام بآلية سداد متوازنة تناسب الإمكانيات المادية المختلفة.

طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على 25 مدينة جديدة.

ومن المقرر طرح الوحدات خلال شهر، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تتضمن كراسة الشروط جميع تفاصيل الحجز والتخصيص والسداد.

القيمة الإيجارية للوحدات

تبدأ القيمة الإيجارية للوحدات من 1500 جنيه شهريا، وقد تصل إلى 2000 جنيه وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، بينما تحدد كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل المسموح به لكل شريحة من الوحدات.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان عددا من الشروط الأساسية، وجاءت أبرزها على النحو الآتي:

1- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.

2- يشترط عدم الاستفادة من قبل بمشروعات الإسكان المدعومة من قبل الدولة.

3- يشترط عدم امتلاك وحدة سكنية للمتقدم للحجز.

4-لا يجوز للأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

5-كما ستحدد كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات.

طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

تتمثل خطوات حجز شقق الإيجار التمليكي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يلي:

- سحب كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية عبر مكاتب البريد المميكنة عند الإعلان الرسمي عن الطرح.

- إنشاء حساب إلكتروني من خلال الدخول إلى بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والضغط على كلمة «تسجيل»، وإدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

- سداد جدية الحجز المقرر في كراسة الشروط عبر أحد البنوك المشاركة أو مكاتب البريد.

- رفع المستندات من خلال مسح الأوراق المطلوبة ضوئياً بصيغة PDF ورفعها على الموقع.

- مراجعة البيانات جيداً والضغط على زر «إرسال» لإنهاء طلب التقديم.

الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

-محدودي الدخل الذين يحتاجون إلى دعم مباشر للحصول على سكن مناسب.

-متوسطي الدخل الراغبين في وحدات بأسعار ميسرة دون اللجوء إلى التمليك التقليدي.

-الشباب المقبلون على الزواج.

-المطلقات والأرامل والمعيلات.

-العاملون بالمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.

-الأشخاص ذوو الهمم.

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