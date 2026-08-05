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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لدعم رؤية مصر 2030.. خطة مشتركة بين الإنتاج الحربي والصحة لتطوير الرعاية الطبية| صور

وزيرا الصحة والإنتاج الحربي يتابعان تنفيذ المشروعات القومية المشتركة
وزيرا الصحة والإنتاج الحربي يتابعان تنفيذ المشروعات القومية المشتركة
كريم الخطيب

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها في مختلف القطاعات، من خلال إطلاق مشروعات تنموية جديدة، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب اتخاذ قرارات تستهدف دعم الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة والوقوف على مستجدات عدد من المشروعات القومية المشتركة.

تنفيذ المشروعات القومي

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية بما يعزز مساعي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانات صناعية وتكنولوجية وبشرية متطورة تؤهلها للدخول في شراكات إستراتيجية واعدة مع مختلف الجهات بالعديد من المجالات.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنه تم خلال اللقاء إستعراض نسب تنفيذ المشروعات المنوطة بتنفيذها شركات ووحدات الإنتاج الحربي لصالح وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى ما توليه وزارة الإنتاج الحربي من اهتمام كبير لدفع معدلات الإنجاز بهذه المشروعات، مشيرًا إلى قيامه بإصدار توجيهات لرؤساء مجالس إدارات الجهات التابعة للوزارة بالمتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات وتذليل أى عقبات قد تطرأ على عمليات التنفيذ، لسرعة نهوها وتشغيلها لخدمة المواطنين.

وأضاف "جمبلاط" ، أن التعاون بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والصحة والسكان يمتد إلى عدة مجالات، حيث نفذت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة العديد من الأعمال الإنشائية ومشروعات البنية التحتية لصالح وزارة الصحة والسكان في عدد من محافظات الجمهورية، مع الحرص على تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقًا، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

منظومة التأمين الصحي الشامل

ومن جانب آخر، شاركت شركة تويا تكنولوجي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد (6) محافظات هي (بورسعيد - الأقصر- الإسماعيلية - جنوب سيناء - أسوان - السويس) لعدد (5.600.000) مستفيد تقريبًا، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي في هذا الصدد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُمثل نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي، من خلال بناء نظام صحي قائم على الجودة والاستدامة والعدالة في تقديم الخدمات الصحية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأعرب الوزير عن تطلع وزارة الإنتاج الحربي إلى توسيع مجالات التعاون المشترك مع وزارة الصحة والسكان، بما يدعم جهود الدولة في توطين تكنولوجيا الصناعات الطبية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون لافتا إلى أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، وعقد الاجتماعات الدورية لمراجعة معدلات التنفيذ، والوقوف على أي تحديات قد تواجه سير العمل، والعمل على إيجاد حلول فورية لها بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، مشيرا إلى ضرورة التوسع في المشروعات المستقبلية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير المنظومة الصحية.

وأضاف الوزير أن تسريع معدلات التنفيذ يمثل أولوية قصوى، حيث أن الانتهاء من هذه المشروعات سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات المشروعات القومية المشتركة، وعلى رأسها المشروعات الإنشائية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومشروعات وزارة الصحة، التي تنفذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، والتي تشمل تطوير المباني القائمة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وإنشاء مبانٍ للمخازن، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نسب التنفيذ الحالية، ومعدلات الإنجاز المحققة، والأعمال المستجدة بكل مشروع، فضلًا عن مناقشة الجداول الزمنية المستهدفة للانتهاء من التنفيذ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف المالي للمشروعات، ومناقشة إجراءات صرف المستحقات، وبحث الجوانب التمويلية اللازمة لضمان استمرارية التنفيذ وفقًا للخطط المقررة، وتمت الاشارة لعقد اجتماع دوري كل أسبوعين للمتابعة والتنسيق بين الجانبين.

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