محمد صلاح يقود هتافات جماهير طرابزون سبور فور وصوله إلى إسطنبول

حظي النجم المصري محمد صلاح باستقبال جماهيري حافل فور وصوله إلى مطار إسطنبول، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة احتشاد المئات من جماهير طرابزون سبور في محيط المطار لاستقبال صلاح، قبل أن يتفاعل اللاعب معهم ويقود الهتافات وسط أجواء احتفالية، في مشهد عكس الحماس الكبير لانضمامه إلى الفريق.

ويأتي هذا الاستقبال بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لانضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، وسط ترقب جماهير النادي للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووصل النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى مدينة إسطنبول، تمهيدًا لاستكمال الخطوات الأخيرة الخاصة بانضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كان طرابزون سبور قد كشف في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات رسمية مع قائد منتخب مصر، وفقًا للوائح الإفصاح المعمول بها للأندية المدرجة في البورصة التركية، قبل وصول اللاعب إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله.

وبالتزامن مع وصول صلاح، واصل النادي التركي الترويج للصفقة عبر حساباته الرسمية، حيث نشر مجموعة من الصور الخاصة بالنجم المصري، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أكثر اللحظات المميزة لمحمد صلاح مع طرابزون سبور".

ويحظى انتقال صلاح باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، إذ يترقب مشجعو طرابزون سبور الإعلان الرسمي عن انضمام قائد منتخب مصر، بعد اكتمال الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود.