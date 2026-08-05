خالد الغندور: استقدام حكام أجانب لكل مباريات المنافسة على الدوري أسهل من الاعتراض على التحكيم

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بتصريحات جديدة تناول خلالها ملف التحكيم في الموسم الكروي الجديد، وذلك في ظل الانتقادات المبكرة الموجهة إلى لجنة الحكام قبل انطلاق منافسات الدوري.



و كتب الغندور عبر فيسبوك:الموسم القادم ممكن الفريق اللي هيصل لل٦ الكبار و هينافس علي الدوري عنده ٢٤ مباراة في الموسم الجديد سهل جدا الفريق اللي عنده امكانيات مادية كبيرة و بيدفع ملايين الدولارات للاعبية بتلعب في اندبة اخري عشان عامل معاها عقود و لم يقيدهم ممكن يدفع.

و تابع : و يجيب ٢٤ حكم اجنبي لمبارياته و تكلفتهم هتكون مثلا اقل من تكلفة حراديشار او رضا سليم او اشرف داري او محمد شريف يعني حوالي ٧٥٠ الف دولار لكل المباريات بدل الاعتراض علي لجنة الحكام قبل بداية الدوري و الاعتراض علي الحكام المصريبن .

و أضاف: و علي وفا الموضوع سهل جدا طاقم التحكيم بيتكلف ٣٢ الف دولار علي حسب كلام اتحاد الكرة في الموسم الماضي.

