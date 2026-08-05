84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات 2025، انطلقت اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 ، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2026 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إيذانًا ببدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين بالنظامين الحديث والقديم، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة المرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الأولى 2026

وأعلنت وزارة التعليم العالي ، أن تسجيل الرغبات 2026 بدأ صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس، ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، على أن يُغلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير.

وفي أعقاب بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2026، تصدرت كلمة "مؤشرات تنسيق الجامعات 2026" محركات البحث وخاصة "جوجل"، مع بدء الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن توقعات الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

مؤشرات الشعبة الادبية في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط يمكنك معرفة تنسيق الجامعات 2025اضغط هناكدليل استرشادي.

وتوقع خبراء التعليم ، أن يكون الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 88.2%

الإعلام :84.9.%

الالسن: 86.7%

الآثار :82.4%

الفنون الجميلة: 76.82%