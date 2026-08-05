من 10 إلى 25 ألف جنيه دون فوائد.. تفاصيل قروض الأوقاف الجديدة للفئات المستحقة

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ برامجها المجتمعية لدعم المواطنين وتقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، حيث رفعت مخصصات القروض الحسنة للعام المالي 2026/2027 إلى 100 مليون جنيه، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل موظفي الدولة، إلى جانب استمرار برامج الدعم والخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات.

100 مليون جنيه للقروض الحسنة

الدكتور أسامة رسلان

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تواصل أداء دورها المجتمعي من خلال إدارة البر، موضحًا أن مخصصات القروض الحسنة ارتفعت خلال العام المالي 2026/2027 إلى 100 مليون جنيه، مقارنة بـ70 مليون جنيه في العام السابق.

الأوقاف

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الاستفادة من هذه القروض لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

القروض متاحة لموظفي الدولة بشروط محددة

وأوضح رسلان أن القروض الحسنة أصبحت متاحة لموظفي الدولة بعد أن كانت مقتصرة على موظفي وزارة الأوقاف فقط، مشيرًا إلى أن الحصول عليها يتطلب مرور 15 عامًا على التعيين، وألا يكون المتقدم قد حصل على قرض آخر.

وأشار إلى أن قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف جنيه، دون فوائد أو رسوم إضافية، مع إعطاء الأولوية لعدد من الحالات الإنسانية، من بينها ذوو الهمم، والحالات المرضية الحرجة، واحتياجات العمليات الجراحية العاجلة، والأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم الأساسي.

وأكد استثناء مصابي الحروق من قيود التوقيت والشروط، تقديرًا لظروفهم الخاصة.

صكوك الأضاحي ومطابخ المحروسة ضمن جهود الوزارة

ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات المجتمعية الأخرى، من بينها برنامج صكوك الأضاحي الذي وفر نحو 10 آلاف طن من اللحوم للمواطنين منذ عام 2015.

وأضاف أن مطابخ المحروسة تواصل تقديم وجبات ساخنة يوميًا للمواطنين، بجانب مطاعم "زاد آل البيت" التي توفر 3 آلاف وجبة يوميًا لجميع المواطنين دون شروط.

إقبال كبير على الموسم الثاني من "دولة التلاوة"

وفي سياق آخر، أكد رسلان أن الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" حقق نجاحًا كبيرًا وإقبالًا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد المتقدمين 25 ألف مشارك، مقارنة بـ14 ألفًا في الموسم الأول.

وأوضح أن التصفيات الأولية للبرنامج تستمر حتى 11 أغسطس الجاري، قبل انتقال أفضل المتسابقين إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لاستكمال التدريب وصقل المهارات، تمهيدًا لاختيار 32 متسابقًا للمرحلة النهائية.

وأكد أن المنافسة تضم مختلف الفئات العمرية، مع تخصيص جائزة مستقلة لأفضل طفل، مشيرًا إلى أن الموسم الجديد سيشهد مواهب متميزة تتجاوز ما تم تقديمه في الموسم الأول.