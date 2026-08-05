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الأوقاف: 100 مليون جنيه للقروض الحسنة وتوسيع الاستفادة لموظفي الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوقاف: 100 مليون جنيه للقروض الحسنة وتوسيع الاستفادة لموظفي الدولة

الدكتور أسامة رسلان
الدكتور أسامة رسلان
البهى عمرو

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة تواصل تنفيذ دورها المجتمعي من خلال إدارة البر، موضحًا أن مخصصات القروض الحسنة للعام المالي 2026/2027 بلغت 100 مليون جنيه، بعد أن ارتفعت من 70 مليون جنيه في العام السابق.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن القروض أصبحت متاحة لموظفي الدولة، بعدما كانت مقتصرة على موظفي وزارة الأوقاف، شريطة مرور 15 عامًا على التعيين وألا يكون المتقدم قد حصل على قرض آخر.

وأوضح رسلان أن قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف جنيه دون أي فوائد أو رسوم إضافية، مع إعطاء الأولوية لذوي الهمم، والحالات المرضية الحرجة، والاحتياجات الخاصة بالعمليات الجراحية العاجلة، والأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم الأساسي، مع استثناء مصابي الحروق من قيود التوقيت والشروط.

وتابع، أن الوزارة تقدم خدمات أخرى للمجتمع، منها برنامج صكوك الأضاحي الذي وفر 10 آلاف طن من اللحوم للمواطنين منذ عام 2015، إلى جانب مطابخ المحروسة التي تقدم وجبات ساخنة يوميًا، ومطاعم زاد آل البيت التي توفر ثلاثة آلاف وجبة يوميًا لجميع المواطنين دون شروط.

وأشار رسلان إلى أن الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» حقق إقبالًا كبيرًا ونجاحا فاق كل التوقعات وتجاوز عدد المتقدمين 25 ألف مشارك، مقارنة بـ14 ألفًا في الموسم الأول.

وأوضح، أن التصفيات الأولية تستمر حتى 11 أغسطس الجاري، قبل انتقال أفضل المتسابقين إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لاستكمال التدريب وصقل المهارات، ثم اختيار 32 متسابقًا للمرحلة النهائية، مواصلا، أن المنافسة ما زالت تضم مختلف الفئات العمرية، مع تخصيص جائزة مستقلة لأفضل طفل، مؤكدًا أن الموسم الجديد سيشهد مواهب متميزة تفوق ما قُدم في الموسم الأول.


 

الأوقاف وزارة الأوقاف متحدث الأوقاف

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