أعلنت وزارة الأوقاف، بكل فخر واعتزاز تأهلها إلى مرحلة الزيارات الميدانية ضمن جائزة "أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة" في الدورة الخامسة لـجائزة مصر للتميز الحكومي ٢٠٢٦م، وذلك من بين (٤٦) جهة مشاركة، لتكون واحدة من خمس جهات فقط تأهلت إلى هذه المرحلة، وهي: وزارة الأوقاف، ومحافظة الإسكندرية، وجامعة الأزهر، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق.

جاء ذلك كإنجاز جديد يُجسد حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة والدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأوقاف تتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية بجائزة "أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة" 2026

ويأتي هذا التأهل تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الأوقاف في تطوير خدماتها، وتعزيز معايير الإتاحة، وتوفير بيئة خدمية أكثر شمولًا، بما يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات، اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذا التأهل يمثل دافعًا لمواصلة العمل والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتقديم خدمات حكومية تحقق أعلى معايير الجودة والشمول، بما يخدم جميع المواطنين دون تمييز.

وهنئأت وزارة الأوقاف جميع الجهات المتأهلة، راجية لها دوام التوفيق والنجاح في استكمال مراحل الجائزة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التميز المؤسسي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وشمولًا.