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هل دعاء المظلوم على الظالم يرجع عليه؟.. أمين الإفتاء يجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل دعاء المظلوم على الظالم يرجع عليه؟.. أمين الإفتاء يجيب

دعاء المظلوم
دعاء المظلوم
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول ما إذا كان دعاء المظلوم على الظالم قد يعود عليه، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.

هل دعاء المظلوم على الظالم قد يعود عليه؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن دعاء المظلوم على الظالم جائز شرعًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الظالم لا يلوم إلا نفسه، لأنه هو السبب في وقوع الظلم، مؤكدًا أن الإنسان يُسأل عن أفعاله هو، وليس عن دعاء غيره عليه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الفقهاء نصحوا بأن يكون الدعاء في حدود المظلمة، فلا يتجاوز المظلوم في دعائه إلى ما لا يتناسب مع حجم الضرر الذي وقع عليه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العفو يظل هو الأفضل والأقرب للتقوى، مستشهدًا بقوله تعالى: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله»، لافتًا إلى أن من يعفو له أجر عظيم عند الله يوم القيامة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه إذا لم يستطع الإنسان العفو، وكان في حاجة للدعاء لتفريغ ما بداخله، فلا حرج عليه، لقوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم»، مع التأكيد على أن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم في كل الأحوال.

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