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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

تامر حسين
تامر حسين
قاسم

أكد الشاعر الغنائي تامر حسين أنه يفضل عدم الحديث عن أزماته الشخصية أمام الجمهور، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على إدارة مشكلاته بنفسه والتركيز على نجاحاته وأعماله الفنية.
 

وقال تامر حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "موردن"، إنه يتعامل مع الأزمات بقوة وليس بضعف، مضيفًا: "مشاكلي بعرف أديرها كويس بقوة مش بضعف، ومش بحب أشغل الجمهور بالحاجات دي، أنا عايز أتكلم عن نجاحي وتعبي في السنة".

وأضاف أن الصمت يكون الحل الأفضل في كثير من الأحيان، موضحًا: "أنا كفيل بمشاكلي، وأحيانًا السكوت من ذهب. ربنا أنعم علينا كفنانين بالعقل والصبر والحكمة على قد ما نقدر نتجنب الشبهات والقيل والقال".
 

وعن تعاونه مع الفنان تامر عاشور، أعرب تامر حسين عن اعتزازه بالعمل معه، مؤكدًا أنه يمتلك مشروعًا فنيًا خاصًا يميزه عن غيره.

وقال: "أنا متشرف إني بشتغل مع فنان زي تامر عاشور، محترم وصديق عمري، وعنده مشروع فني مستقل ومش شبه حد، وبينزل في أي وقت وبيختار كلماته بتأني جدًا".
 

وأشار إلى النجاح الذي حققته أغنية "ولاد الحلال"، لافتًا إلى أنها أصبحت من الأغاني الرائجة عبر تطبيق "تيك توك"، متوقعًا أن تحقق انتشارًا أكبر مع تقديمها في الحفلات والغناء المباشر.

وأضاف: "ربنا يوفق الجميع، كل واحد حر في فرحته ونجاحه، الفكرة إنك تبقى مكتفي نفسيًا، ومفيش الأوحد في الصناعة".
 

كما علّق تامر حسين على تكرار كلمة "ولا" في أغاني صيف 2026، مؤكدًا أن "ولا يا ولا" للفنان أحمد سعد، أول أغنية تُبنى على كلمة "ولا"، وأن التحضير لها بدأ قبل فترة طويلة.

وأوضح أن أحمد سعد أعلن عن ألبومه قبل طرح ألبوم الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلًا: "الأغاني دي شغالين عليها من بدري، واعتبره فلكلور".
 

وكشف تامر حسين أيضًا عن كواليس تعاونه مع الفنان تامر حسني في ألبومه الأخير، مؤكدًا أن الأخير يتمتع بأخلاق رفيعة وله مواقف إنسانية مع الجميع.

وقال: "تامر حسني من أنبل الناس اللي شفتها في حياتي، وبني آدم خير وجدع، وله مواقف مع الجميع وبيعمل خير كتير".

وأضاف أنه كان يتمنى أن يكون أول المعزين لتامر حسني في وفاة والده، إلا أن سفره خارج مصر حال دون ذلك.
 

وروى كواليس انضمامه إلى ألبوم تامر حسني، موضحًا أنه كان يجهز في البداية أغنية "سنجل" فقط، قبل أن يتفاجأ باتصال من تامر حسني بعد تصريح أدلى به بشأن عدم مشاركته في الألبوم.

وقال: "تامر بعتلي سكرين شوت وسألني: دي صفحتك ولا حد منتحل شخصيتك؟ قلتله لأ أنا اللي كاتب، قالي: لأ، أنا خدتها في الألبوم، ولازم نعمل أكتر من أغنية ونتقابل بكرة".

واختتم تامر حسين حديثه بالإشارة إلى أن هذا اللقاء أسفر عن تقديم أغنيتي "يا خسارتنا" بالتعاون مع عمرو مصطفى، و"في القلب أنت" مع عزيز الشافعي، مؤكدًا أن "كل ده تقريبًا حصل في ليلة الألبوم".

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