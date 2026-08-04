“التعليم العالي” تعلن خطة جديدة لتوزيع طلاب الجامعات

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة تنسيق الجامعات المصرية تشهد هذا العام تطورًا كبيرًا يتماشى مع توجهات الدولة نحو ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعات توسعت في استحداث برامج أكاديمية حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والبرمجيات، إلى جانب التخصصات البينية التي تجمع أكثر من مجال علمي في برنامج دراسي واحد، وأن مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات جاءت متقاربة مع العام الماضي، مع وجود تحسن في الحدود الدنيا لبعض القطاعات، مؤكدًا أن فلسفة التنسيق لم تعد تعتمد فقط على مجموع الطالب، وإنما على تحقيق التوازن بين قدرات الخريجين واحتياجات سوق العمل المستقبلية.



وقال متحدث التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، إن الدولة شكلت لجنة وطنية متخصصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدراسة احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وأن نتائج هذه الدراسة أصبحت الأساس الذي تستند إليه سياسات القبول بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأوضح متحدث التعليم العالي، أن نتائج الدراسة أسفرت عن تحديد ثلاثة مسارات رئيسية في سياسة توزيع الطلاب على الكليات، يتمثل الأول في زيادة أعداد المقبولين بالتخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا داخل سوق العمل، وأن المسار الثاني يتضمن الحفاظ على نسب القبول الحالية في التخصصات التي تتمتع بحالة من التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات السوق، بينما يعتمد المسار الثالث على تقليل أعداد المقبولين في بعض التخصصات التي تشير المؤشرات إلى انخفاض الطلب عليها خلال السنوات المقبلة.

وأكد متحدث التعليم العالي، أن الطلاب وأولياء الأمور يجب ألا يكتفوا بالنظر إلى اسم الكلية فقط، لأن البرامج الدراسية أصبحت تختلف من جامعة إلى أخرى، بل ومن كلية إلى أخرى داخل التخصص نفسه، وأن كليات الهندسة، على سبيل المثال، تقدم برامج متنوعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، كما توسعت كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تقديم برامج متخصصة تتوافق مع احتياجات الثورة الرقمية، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على العديد من الكليات الأخرى.

وأشار متحدث التعليم العالي، إلى أن الجامعات المصرية توسعت بصورة كبيرة في إنشاء برامج مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والبرمجيات، مؤكدًا أن هذه التخصصات أصبحت من أكثر المجالات المطلوبة داخل سوق العمل، وأن منظومة التعليم العالي تضم حاليًا عددًا كبيرًا من الكليات والبرامج المتخصصة في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بما يعكس حرص الدولة على إعداد كوادر تمتلك المهارات الرقمية التي يحتاجها الاقتصاد الحديث.

وشدد متحدث التعليم العالي، على ضرورة التخلص من ثقافة "استخسار المجموع"، التي تدفع بعض الطلاب إلى الالتحاق بكليات لا تتوافق مع ميولهم أو قدراتهم، فقط لأنها تتطلب مجموعًا مرتفعًا، وأن العديد من الدراسات أثبتت أن بعض الطلاب يتعرضون لصعوبات أكاديمية داخل الكليات التي التحقوا بها بدافع المجموع فقط، ثم يغيرون مسارهم لاحقًا إلى تخصصات أخرى يحققون فيها نجاحًا وتميزًا أكبر.

وأكد متحدث التعليم العالي، أن النجاح الحقيقي لا يرتبط فقط بدرجات الثانوية العامة، وإنما يعتمد على توافق التخصص الجامعي مع ميول الطالب ومواهبه وقدراته الشخصية، وأن الطالب الذي يختار المجال الذي يحبه يكون أكثر قدرة على الإبداع والابتكار وتحقيق التميز العلمي والمهني، داعيًا أولياء الأمور إلى منح أبنائهم حرية اختيار التخصص الذي يتناسب مع طموحاتهم.

ودعا متحدث التعليم العالي، جميع الطلاب إلى مراجعة المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات قبل تسجيل رغباتهم، للتعرف على البرامج الأكاديمية الجديدة التي تقدمها كل كلية، وأن أسماء الكليات قد تكون متشابهة، إلا أن محتوى البرامج الدراسية، وفرص التدريب، والشراكات الدولية، والمقررات العلمية تختلف من جامعة إلى أخرى، وهو ما يمنح كل مؤسسة تعليمية ميزة تنافسية خاصة.

وأشار متحدث التعليم العالي، إلى أن الجامعات المصرية أصبحت تتنافس فيما بينها على إطلاق برامج دراسية حديثة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع القدرة التنافسية للخريجين، وأن هذا التنافس أدى إلى ظهور برامج تجمع بين أكثر من تخصص، بما يعرف بالعلوم البينية، التي تمنح الطلاب مهارات متعددة تؤهلهم للعمل في قطاعات متنوعة ومتطورة.

واختتم الدكتور عادل عبد الغفار، بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة التعليم العالي هو تخريج كوادر تمتلك المعرفة والمهارات التي تؤهلها للمنافسة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن الجامعات أصبحت شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال التوسع في التخصصات المستقبلية التي تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.